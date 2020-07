Para los fans del animé: ya está disponible el Festival de la Flor Espiritual 2020 en League of Legends, Legends of Runeterra y Teamfight Tactics

El Festival de la Flor Espiritual es un evento que cruza tres juegos de Riot Games: la experiencia temática de un mes está disponible en League of Legends, Legends of Runeterra y Teamfight Tactics. El festival multijuego se desarrolla desde el miércoles 22 de julio al lunes 24 de agosto de 2020 con nuevas características que incluyen un modo de juego que regresa temporalmente (Frenesí en el Nexo), una experiencia narrativa completamente nueva llamada Vínculos Espirituales y una nueva línea de aspectos en League of Legends, una nueva personalización de artículos en Legends of Runeterra y Teamfight Tactics.

El evento está disponible hasta la medianoche del 24 de agosto de 2020.

Si bien Riot Games ya se había inspirado en el animé antes, esta es la primera vez que lo abarca con tanta profundidad de historia, cuidado creativo y coordinación de múltiples juegos. El mundo de Spirit Blossom o “Flor Espiritual” es mucho más profundo que otras temáticas populares de League of Legends, como Academia de Batalla y Guardianes Estelares, desafiando lo que un "evento" en el juego puede lograr y significar para todos los jugadores.



La inspiración inicial para el festival de la Flor Espiritual surgió de la idea de tomar folklore espiritual y aplicarlo a LOL, con el objetivo de brindar a los jugadores una nueva forma de interactuar con sus campeones favoritos como si fueran personajes completamente nuevos en un nuevo universo.

La historia comienza en Jonia durante su festival Flor Espiritual. Todos los jonios llevan un atuendo festivo colorido y, con la ayuda de las flores espirituales, que sólo florecen durante una semana del año, pueden comunicarse brevemente con los espíritus de sus seres queridos fallecidos.



Flor Espiritual en League of Legends:

Además de los nuevos aspectos, el regreso de Frenesí en el Nexo (Nexus Blitz) y Lillia, la nueva campeona en unirse a la lista completa, League of Legends presentará una nueva experiencia narrativa llamada Vínculos Espirituales que actualmente está disponible oficialmente en el servidor del juego. En Vínculos Espirituales, los jugadores forjarán relaciones más profundas con los campeones de la línea de aspectos de Flor Espiritual. Representando a varias figuras del folklore celebradas durante el festival Flor Espiritual de Jonia, estos espíritus llevarán al jugador en viajes narrativos para ganarse el favor y ganar recompensas especiales a través de las misiones. Las misiones que generalmente están disponibles a través del cliente de League of Legends serán visibles e integradas en esta nueva experiencia, entrelazando narraciones e interacciones de personajes en cada misión. Al igual que con el resto del evento, Vínculos Espirituales está fuertemente inspirado en el espacio del anime, tanto en estética como en narrativa, prestando especial atención a cómo se crean las novelas visuales.



Los campeones de la liga que recibirán skins de la Flor Espiritual serán:

Lillia

Thresh

Ahri

Teemo

Yasuo

Vayne

Riven

Cassiopeia

Kindred



Flor Espiritual en Legends of Runeterra:

Los jugadores tendrán acceso a una serie de elementos de tiempo limitado que se pueden desbloquear simplemente jugando. También habrá un Pase de evento en la tienda que agrega aún más recompensas para desbloquear en el camino.



Flor Espiritual en Teamfight Tactics:

Los jugadores podrán desbloquear nuevas variantes de Mini Leyendas para Emplumadín, Colinube y Melisma, inspiradas en el Festival Flor Espiritual, con un nuevo modelo de precios que les permite a los jugadores comprar directamente versiones de una estrella.