PS Plus: estos son los juegos gratis para junio

Tener una suscripción de PS Plus tiene sus beneficios, especialmente en el mes de junio cuando la compañía de videojuegos pondrá totalmente gratis algunos de sus juegos clásicos.

Sony Entertainment anuncio que “liberará” algunos títulos importantes para que los aficionados de los juegos clásicos puedan disfrutar de estos juegos en tiempos de cuarentena.

Star Wars: Battlefront II y Call of Duty: WWII son los juegos de PS Plus para junio. Detalles completos acá: https://t.co/N8ZfR1fduV pic.twitter.com/JZY0p2Z6GM — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) May 28, 2020

Call of Duty: WWII

Ambientado en la Segunda Guerra Mundial, es uno de los títulos más exitosos de PlayStation. A partir de esta semana podrás disfrutar de este clásico totalmente gratis.



Call of Duty® regresa a sus raíces con Call of Duty®: WWII, una experiencia sobrecogedora que redefine la Segunda Guerra Mundial para toda una nueva generación de jugadores. Desembarca en Normandía el Día D y combate por toda Europa en algunos de los escenarios más emblemáticos de la guerra más cruenta de la historia. Vive el combate clásico de Call of Duty, los lazos de camaradería y la naturaleza imperdonable de la guerra contra una potencia global que sume al mundo en la tiranía.