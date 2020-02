PERSONA 5 Scramble: Nuevo gameplay

CIUDAD DE MÉXICO.- ATLUS es una compañía desarrolladora de videojuegos, especialmente conocida por sus series Megami Tensei y Persona, esta ultima sería popular fuera del territorio nipon con su más reciente titulo "Persona 5".

El éxito de Persona 5 ha sido tan grande que ATLUS no desperdicia cada oportunidad y nos muestra el trailer de lo que será "Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers".

ATLUS ha optado por desarrollar versiones alternativas a sus títulos mas exitosos, tal como ocurrió con Persona 4, lanzando Persona 4 Golden, Persona 4 Arena, Persona Q: Shadow of the Labyrinth, Persona 4: Dancing All Night.

Todos los títulos mencionados cambian ligeramente o mucho el modo de juego, o simplemente nos ofrecen una historia alternativa a la original con pequeños cambios.

Persona 5 Scramble será un Destiny Warrios, combinado con sigilo y opciones de action-RPG.

La premisa de "The Phantom Strikers" nos permite controlar al Joker, líder de los Phantom Thieves of Hearts quienes terminan en una extraña versión de Tokyo.