'Ori and the Will of the Wisps' ya disponible en Xbox One y PC

Este miércoles 11 se estrena el lanzamiento de Ori and the Will of the Wisps para Xbox One y PC. Titulo desarrollado por Moon Studios, es una secuela del exitoso Ori and the Blind Forest, el cual fue aclamado por la comunidad como por la crítica.

Los creadores de Ori and the Will of the Wisps expresan que es una “emocionante aventura artesanal impulsada por una gran historia”. El estilo de arte se enfoca en un 2D, a la vez que ofrece mejoras importantes en la jugabilidad y sus mecánicas.

El estudio encargado explico que contará con un sistema de combate completamente renovado y personalizado acorde a nuestro personaje. También se añadieron una gran cantidad de nuevas armas, habilidades y hechizos, los cuales serán adaptables acorde al estilo de cada jugador.