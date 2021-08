Onlyfans: Llega a Android e iOS con OFTV; pero no permite desnudos

La plataforma OnlyFans es conocida por su contenido que va dirigido a adultos y desde su lanzamiento en 2016 se había mantenido fuera de Google Play y de la App Store precisamente por la difusión de pornografía.

Algunos términos de uso de las tiendas de aplicaciones de iOS y Andorid, la plataforma llega a los celulares a través de la aplicación OFTV, la cual es una versión sin desnudos y "sin contenido adulto", ya que afirman que "no está siendo monetizada" y no cuentan con ganancias para los creadores.

OFTV es más formal, pero no demasiado

La aplicación lleva algún tiempo en desarrollo y de hecho se lanzó en enero, pero es ahora cuando se está promocionando en OnlyFans para darla a conocer y promover su uso entre los usuarios de dispositivos móviles basados en Android o iOS/iPadOS.

La aplicación ofrece una biblioteca de 800 vídeos, y en ellos se incluyen vídeos en los que las protagonistas imparten clases de pilates o muestran sus creaciones culinarias.

Por su parte el CEO de OnlyFans, Tim Stokely, comenta que "OFTV proporciona una forma súper cómoda de que los fans vean contenidos de sus creadores favoritos. No hay contenido adulto en OFTV porque no se está monetizando y como no hay impacto directo en las ganancias de los creadores, podemos estar en la tienda de aplicaciones".

Con OFTV la plataforma quiere tratar de cambiar su reputación como proveedor de contenidos pornográficos, y la idea es tratar de convertirse en una plataforma para todo tipo de creadores.

Se pretende seguir la línea de empresas como Patreon o incluso Substack, pero hasta ahora OnlyFans tenía ganada su fama por los contenidos adultos, y la empresa quiere que creadores y usuarios cambien esa mentalidad y puedan aprovecharla para todo tipo de contenidos.

Esa es al menos la intención, pero si uno se pasea por los vídeos ahora disponibles es evidente que esta versión más formal de OnlyFans sigue teniendo referencias claras al contenido para adultos, y en la sección de podcasts (con las miniaturas de la imagen, por ejemplo) las protagonistas que posan no parecen apartarse demasiado de la imagen que ya tenía OnlyFans con sus contenidos habituales, publica Xataka.

Lo que sí es cierto es que en OFTV no hay monetización y tampoco publicidad. El servicio es gratuito, y en OnlyFans (al menos, de momento) quieren usarlo como una herramienta para animar a otros creadores a dar el salto a difundir sus contenidos en esta plataforma.