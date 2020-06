One Punch Man: Road to Hero 2.0 llegará a smartphones el 30 de junio

Oasis Games Ltd. anunció el martes que lanzará el juego para smartphones de One-Punch Man: Road to Hero 2.0 para Android e iOS el 30 de junio.

Los jugadores de la versión original One-Punch Man: Road to Hero podrán recibir una recompensa en One-Punch Man: Road to Hero 2.0 para avanzar en su progreso.

El nuevo juego permite a los jugadores recolectar y entrenar personajes de la serie de anime One-Punch Man. El juego amplía la experiencia del juego original One-Punch Man: Road to Hero. Los jugadores pueden elegir entre un modo Historia centrado en Saitama y un modo Ciudad que ofrece desafíos continuos.

Oasis Games Ltd. lanzó el original de One Punch Man: Road to Heroe en agosto de 2019. El juego se basa en el manga de ONE y Yusuke Murata, “One Punch Man” y sigue la historia de la primera temporada del anime.