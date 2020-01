CIUDAD DE MÉXICO.- Al igual que muchas otras adaptaciones de anime a videojuegos, nunca terminan de sorprendernos al igual que Dragón Ball Z: Kakarot, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, ahora presentamos "One Punch Man: A Hero Nobody Knows".

Le damos la vida a nuestro propio héroe de lo mas peculiar, a diferencia de su adaptación del anime/manga aquí adoptaremos un personaje distinto hasta llegar al punto de convertirse en héroe, en el más fuerte de todos.

Con la opción de modificar el diseño de nuestro personaje, desde el peinado, rasgos faciales, complexión, tono de piel, vestimenta, etc.

Una vez creado nuestro héroe, la historia comienza en la Asociación de Héroes de la ciudad, la cual se dedica a combatir el crimen y combatir toda clase de mounstros en sus diferentes categorías.

Existen cientos de héroes y para hacerlo interesante nos toca partir desde la categoría más baja, hasta pode hacernos una reputación conforme subimos de nivel.

Por cada combate o hazaña que logremos nuestra popularidad irá en ascenso.

El sistema de combate no tiene nada de especial, solo cuenta con ataques normales, otros más fuertes y con técnicas especiales que visualmente son muy entretenidas de ver.

Las peleas de se realizan por equipos de tres, aunque no disponemos de nuestros compañeros sino que debemos esperar por su ayuda.

Ataques especiales para concluir con la beta de #OnePunchManAHeroNobodyKnows

Y si, usar a Saitama es trampa pic.twitter.com/IWmrmmwzkC — David Rivas (@Riv507) November 2, 2019

También nos encontramos con situaciones aleatorias, como en el anime/manga y la lluvia de meteoritos.

Y lo más curioso es la habitación de nuestro héroe, ofreciendo la opción de decorar a nuestro antojo con todo tipo de muebles, flores, electrodomésticos, equipo para ejercitar y cuidar la condición de nuestro héroe.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows estará disponible el 28 de febrero en PS4, Xbox One y PC.