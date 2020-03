OMS: No se ha comprobado que el pelaje de mascotas transmita Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que todavía no se ha confirmado el posible origen animal del Covid-19 y que hasta la fecha, no hay pruebas de que un perro, un gato o cualquier mascota pueda transmitir el virus. De modo que el coronavirus se propaga principalmente a través de las gotículas producidas por una persona infectada al toser, estornudar o hablar y para protegerse a sí mismo hay que lavarse las manos a fondo frecuentemente, no tocarse la cara y mantener distancia de otras personas.



Sin embargo, ha comenzado a circular información respecto a que el pelaje de las mascotas podría transmitir el Covid-19. De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) no existe hasta el momento ninguna evidencia que permita establecer que sea un factor de riesgo.



Además, recomienda a los propietarios que restrinjan el contacto con mascotas y otros animales mientras estén enfermos con Covid-19, tal como lo haría con otras personas. De modo que cuando sea posible, hagan que otro miembro de su hogar cuide a sus animales mientras esté enfermo.



Y si debe cuidar a su mascota o estar cerca de animales mientras está enfermo, lávese las manos antes y después de interactuar con las mascotas.



Cuidado de mascotas en tiempos de pandemia



El médico veterinario Jesús Eduardo Negrete, egresado de la Universidad Autónoma de México, recomienda a las personas que tienen Covid-19 y sean propietarios de perros que acostumbran a salir a hacer sus necesidades fuera de la casa, los pongan al cuidado de otra persona que no esté contagiada para que pueda sacarlos a distancias cortas.



"Es muy difícil que un perro adulto que está acostumbrado a salir a hacer sus necesidades fuera de casa, cambie de hábitos. Si el perro no sale se aguantará todo lo que pueda, incluso no hará por dos días, lo que podría provocarle una infección urinaria que le causará dolor y lo enfermará. Por eso, lo recomendable es que lo pongan al cuidado de otra persona sana que sí pueda salir a una distancia corta para que el perro pueda hacer sus necesidades", explica.



Para detectar si los perros tienen ya una infección de vías urinarias, dice, hay que observar si orina "por chorritos cortos y frecuentes", si el color es muy amarillento y tiene un olor muy apestoso. "También podrían estar temblorosos, si están agitados es que es muy probable que tenga dolor, así que hay que procurar que salgan lo indispensable para hacer sus necesidades y si los síntomas persisten hay que llévalos al médico".



El médico veterinario agrega que siempre es recomendable, en todo momento, tener una higiene adecuada cuando se tienen mascotas. "Si hacen en casa siempre hay que mantener limpio por una sencilla y primordial razón de higiene. También se recomienda limpiar sus patas. Hay soluciones antisépticas, pueden usar una toalla y poner el antiséptico hecho especialmente para mascotas para limpiar sus patas, en el mercado existen diversas marcas y se pueden utilizar sin ningún problema".



Finalmente, los médicos recomiendan mantener una buena higiene y un lavado de manos adecuado y frecuente, especialmente cuando se tienen mascotas.