Nvidia explica porque juegos de Activion Blizzard salieron de GeForce Now

Nvidia GeForce Now es un servicio de streaming que permite disfrutar de una bastante biblioteca de videojuegos, como si tuviera una RTX 2080. Esta plataforma fue bien recibida por los jugadores, sin embargo y sin razones claras Activision Blizzard retiró el soporte de todos su juegos para esta plataforma.

De manera inesperada y sin explicaciones fueron retirados todos los juegos, por lo que Nvidia afirmo que espera el regreso de Blizzard y que puedan volver a trabajar juntos así como de sus catalogo de videojuegos.

Al final Nvidia lanzo un comunicado donde explicaba que todo había sido un malentendido, donde Activision Blizzard quería pactar un acuerdo comercial antes de ser parte de la plataforma.

Aparentemente Nvidia malentendido el acuerdo inicial, donde el acuerdo incluía el periodo de prueba de 90 días para los suscriptores de GeForce Now.

Esta presunta confusión no fue así, debido a que el malentendido se dio ya que Activision Blizzard y sus juegos si formaron parte de la Beta de la plataforma.



"Activision Blizzard ha sido un fantástico socio en la beta de GeForce Now, que elegimos para incluir el periodo de prueba gratuito para la membresía de nuestros fundadores. Reconociendo el malentendido, eliminamos sus juegos de nuestro servicio, con la esperanza de que podamos trabajar con ellos para volver a habilitarlos y añadir más en el futuro", aseguró un portavoz de Nvidia.

No hay más información sobre un futuro acuerdo entre estas compañías, por lo que los juegos de Blizzard no estarán disponibles en la plataforma de streaming GeForce Now hasta nuevo aviso.





Fuente