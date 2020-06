Nuevo tráiler de Re:Zero -Starting Life in Another World

El sitio web oficial del anime Re: ZERO -Starting Life in Another World- reveló un video promocional, un elenco adicional, un visual clave y el estreno el 8 de julio para la segunda temporada el jueves. La segunda mitad de la segunda temporada se estrenará en Japón en enero de 2021. El video muestra el tema de apertura de Konomi Suzuki "Realize".

Los miembros y personajes del elenco recientemente anunciados son:

Nobuhiko Okamoto como Garfiel Tinsel

Aimi Tanaka como Ryuzu Birma

Maaya Sakamoto como Echidna

La nueva temporada se estrenará en AT-X el 8 de julio a las 10:30 pm antes de debutar en Tokio MX a las 11:30 pm. El anime también se transmitirá en TV Hokkaido , KHB Higashi Nippon Broadcasting Co., Ltd. , TV Aichi , KBS Kyoto , Sun TV , TVQ Kyushu Broadcasting Co., Ltd. y BS11. Abema, d Anime Store y otros servicios transmitirán la nueva temporada en Japón. Crunchyroll también transmitirá la temporada a medida que se transmite.

La segunda temporada del anime se retrasó de abril a julio. El personal explicó que "los problemas globales de la enfermedad por coronavirus COVID-19 han tenido un gran efecto en la producción" del programa.

El cantante nonoc regresa para el nuevo tema final "Memento".

Re: ZERO -Starting Life in Another World- Director's Cut , unaversión actualizada de la primera temporada del anime televisivo, se estrenó el 1 de enero. La nueva edición de la primera temporada de 25 episodios agrega algunas imágenes nuevas y vuelve a trabajar los episodios para que se ejecuten en un intervalo de tiempo de una hora. Crunchyroll está transmitiendo el anime.

El 25 episodios primer anime de la temporada de Tappei Nagatsuki 's Re: CERO -Inicio vida en otro mundo- novela ligera serie se estrenó en abril de 2016.

Crunchyroll transmite la serie, ya que se emitió en Japón. Crunchyroll también está transmitiendo la serie corta de spin-off Re: Zero ~ Starting Break Time From Zero ~ y Re: PETIT ~ Starting Life in Another World from PETIT ~ . Funimation lanzó el anime de televisión en video casero con un doblaje en inglés en junio de 2018.