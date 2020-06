Nuevo tráiler de “Evangelion 3.0+1.0”

La pandemia del coronavirus (COVID-19) continúa haciendo estragos en la industria del anime, en algunos casos las transmisiones de anime se ven interrumpidas de manera temporal hasta que se pueda continuar con la producción y no afectar la salud de los trabajadores.

En el caso de Evangelion 3.0+1.0, la cuarta entrega de la saga Rebuild que llegaría a finales de junio, ha vuelto a posponer su fecha de estreno de manera indefinida.

De momento no hay novedades de una posible fecha de estreno, hoy se ha publicado su nuevo tráiler.

Esta nueva entrega ha sufrido una gran cantidad de atrasos desde su producción, la cual ha sido esperada por los fans del anime desde 2012.

En este nuevo avance, podemos ver breves vistazos de Shinji siendo acompañado por Azuka, Rei, Kaworu junto a breves vistazos de los diseños de los nuevos modelos de las unidades EVA. La saga “Rebuild of Evangelion” ha sido considerada por el creador del anime como una “vía de acceso rápido” para nuevos espectadores, pero asegurándose de que existan las diferencias suficientes para justificar su existencia.

El póster de Evangelion 3.0+1.0 pic.twitter.com/x45wKKqeLS — HYPE Podcast �� (@elhyp3) April 17, 2020

La saga cinematográfica de Rebuild de Evangelion se compone de Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, que se estrenó en 2007, seguida de Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo en 2009 y 2012 respectivamente.