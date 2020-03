Nuevo tráiler de Bleeding Edge

El nuevo título de Ninja Theory estará disponible para Xbox One, el título procede de la misma desarrolladora que hizo DmC: Devil May Cry, el reboot de la saga Devil May Cry. La cual fue cuestionada por el nuevo look de su protagonista, pero que mostró su valía a través de su gameplay y finalmente fue amada por los fanáticos.

Ahora es el turno de "Bleeding Edge", un juego enfocado a las luchas de 4v4 inspirado en una tematica punk que invita a los jugadores a trabajar en equipo para conquistar oponentes.

A pocos días de su lanzamiento, Microsoft y Ninja Theory lanzan un nuevo tráiler de lanzamiento del juego, con la finalidad de generar más emoción entre los jugadores.

El nuevo tráiler muestra una amplia gama de personajes y de estilos visuales entre las que destacan los androides y ninjas que se baten a duelo.

“Bleeding Edge” tiene lugar en un mundo cyberpunk donde los implantes cibernéticos se venden en el mercado negro y se usan para modificaciones corporales ilegales.

El número de personajes jugables son 12 en total a los que podrás realizar modificaciones muy extrañas, que juegan un papel esencial en sus diversas habilidades.

Los "power up" son considerados un deporte clandestino ilegal, mientras son perseguidos por la ley.

Disponible para Xbox y Steam el 24 de marzo de 2020.