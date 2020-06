Nuevo teaser de Halo Infinite

Antes de la revelación de su jugabilidad durante el evento de Xbox 20/20 de julio de Microsoft, finalmente se ha compartido un avance de lo que vendrá en Halo Infinite. El teaser presenta las advertencias siniestras de un miembro de The Banished, un grupo fragmentado de los principales antagonistas de la serie, The Covenant.

Los Desterrados aparecieron por primera vez en Halo Wars 2 , que tuvo lugar después de los acontecimientos de Halo 5. Los Desterrados rechazaron la ideología del Pacto y se separaron de sus compatriotas, liderados por Atriox. Halo Wars 2 narra el conflicto entre The Banished y la tripulación de UNSC Spirit of Fire, que finalmente se extendió a una nueva instalación de Halo.

La forma en que esto se conecta con Halo Infinite aún no está clara, pero es una pista sobre la dirección que podría estar tomando la secuela. El desarrollador 343 Industries ha hablado antes sobre cómo está probando algo nuevo con Infinite , impulsado por un nuevo motor llamado Slipspace para hacerlo. Se espera que Halo Infinite sea uno de los aspectos más destacados en el escaparate de Xbox 20/20, aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta para el evento. Halo Infinite se lanzará para Xbox One y Xbox Series X.

Aquí está la transcripción del teaser Halo Infinite.

Se acerca la hora

Nuestras fuerzas ocupan el anillo

En unas horas estará bajo nuestro control.

La humanidad arderá

Su descarado desafío será todo menos un recuerdo

No mas profetas

No más mentiras

Permanecemos juntos

Hermanos hasta el final

Somos su voluntad

Somos su legado

Somos los desterrados

Halo 5: Guardians se lanzó en 2015 para Xbox One, aunque su campaña no fue tan bien recibida como otras han estado en la franquicia. En la reseña de Halo 5 de GameSpot , el crítico Mike Mahardy escribió: "Aquí hay signos de un tirador fenomenal, pero ciertos aspectos narrativos se sienten subdesarrollados, lo que impide que la secuela más reciente de la franquicia sea verdadera".