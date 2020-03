Nuevo comercial de Apple conmemora su presencia en el mundo del anime

La nueva campaña de Apple se titula “Behind the Mac”, la cual busca promover que los jóvenes realicen sus proyectos y cuenten nuevas historias a través de los productos Apple, principalmente la MacBook que es la protagonista del comercial. Por lo que en el vídeo promocional muestra el uso que se la ha dado a las Mac en distintos animes y películas japonesas como Zankyo no Terror, Mr. Osomatsu, New Game!, Keroro Gunsou, Your Name, Weathering With You, Tenko no Ko y Kimi no N awa y otras, para dar vida a su nuevo comercial para el país nipon.

Las secuencias de anime mostradas enfocan a personajes que utilizan una Mac para mezclar música, chatear, trabajar, mientras usan su AirPods y más.

En los diversos animes que se muestran se hace referencia a la MacBook, desde la distintiva manzana sobre la laptop, en otras solo una figura que remite a ella para evitar pagos por derechos de autor, pero que finalmente se entiende la marca a la que homenajean.

La presencia e impacto que tiene Apple en Japón es inmenso y se ve reflejado en el anime.

“Nuevas historias crecen una tras otra a través y más allá de las Mac. Una historia que aún no está en este mundo. Vamos, tú también“, es el lema del nuevo comercial que aunque va dirigido para Japón, internet ya nos dio la oportunidad de checarlo en este lado del mundo y la verdad es que si eres fan del anime, sí te causa un pequeño cosquilleo de emoción en la pancita que una compañía de ese tamaño le “agradezca” al anime por tomar en cuenta sus productos. Te dejamos acá el anuncio.