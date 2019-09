Novameat, la empresa que utiliza impresión 3D para crear filetes de carne

Novameat, una startup española que busca acelerar el desarrollo de proteínas alternativas en todo el sector de la carne, ha recibido un impulso en forma de nuevo capital de inversión de la firma líder de inversión en tecnología alimentaria, New Crop Capital.

Fundada por el experto en ingeniería biomédica Giuseppe Scionti, Novameat se basa en la década de investigación de Scionti como profesor asistente de bioingeniería en la Universidad Politécnica de Cataluña, el Colegio Universitario de Londres, la Universidad Chalmers y la Universidad Politécnica de Milán.

La compañía saltó a la fama con la producción del primer filete de res a base de plantas impreso en 3D del mundo en 2018 y utilizará los nuevos fondos de New Crop Capital para desarrollar aún más su plataforma para acelerar el desarrollo de carnes como filetes, pechugas de pollo y otros reemplazos de carne con textura fibrosa.

La compañía ha desarrollado una nueva tecnología de andamios que imita la textura, la apariencia, las propiedades nutricionales y sensoriales de carnes fibrosas como filetes de carne, pechugas de pollo y filetes de pescado.

Scionti ve la tecnología como el siguiente paso en el desarrollo de alternativas a las proteínas tradicionales basadas en plantas y cultivadas en laboratorio. Si bien muchas compañías de carne limpia y alimentos de origen vegetal han logrado llevar al mercado reemplazos de carne molida con sabor y cualidades de textura similares a los reales, los filetes y cortes de carne muscular han resultado más difíciles de replicar.

Novameat potencialmente resuelve ese problema.

"Mientras investigaba sobre la regeneración de tejidos animales a través de tecnologías de bioimpresión para aplicaciones biomédicas y veterinarias, descubrí una manera de biohackear la estructura de la matriz 3D nativa de una variedad de proteínas de origen vegetal para lograr una textura carnosa", dijo Scionti , en una oracion.

El núcleo de la tecnología de Novameat es una impresora personalizada que permite a las empresas crear los tipos de tejidos fibrosos necesarios para hacer un filete. "Estamos proporcionando el equipo, la maquinaria, en virtud de un acuerdo de licencia a estas empresas", dice Scionti. "Los fabricantes de carne de origen vegetal tienen acceso a algo que crea la textura y el sabor de un filete".

Las tecnologías tradicionales de extrusión no son capaces de utilizar los ingredientes de Beyond Meat o Impossible Foods para imprimir un filete, pero el fundador de Novameat argumenta que su tecnología sí puede.

La tecnología fue lo suficientemente prometedora como para atraer la atención de New Crop Capital, posiblemente uno de los inversores más experimentados en el mercado en expansión de reemplazo de carne. La cartera de la empresa de riesgo incluye Memphis Meat, Beyond Meat, Kite Hill, Geltor, Good Dot, Aleph Farms, Supermeat, Mosa Meat, New Wave y Zero Egg.

"Creemos que la cadena mundial de suministro de alimentos está rota y estamos enfocados en solucionar uno de esos desafíos, que es la proteína animal", dice Dan Altschuler Malek de New Crop Capital. "Vemos que existe la oportunidad de cambiar el comportamiento del consumidor para reducir su consumo de productos de proteína animal a productos que están al precio que la gente pagará".

Malek piensa que Novameat puede ayudar a reducir los costos, ya que acelera el tiempo para crear sustitutos de la carne.

Scionti dice que la tecnología de microextrusión de la compañía permite a las compañías obtener una estructura tridimensional sin tener que pasar por un período de incubación que puede llevar una cantidad significativa de tiempo y aumentar los costos.

"La tecnología basada en bioimpresión de Novameat proporciona un método flexible y sintonizable para producir carne a base de plantas, con la utilidad de crear diferentes texturas a partir de una amplia variedad de ingredientes, todo dentro de una sola pieza de carne", dijo. “Las extrusoras de baja y alta humedad son el método principal utilizado actualmente para reestructurar las proteínas de las plantas para crear la textura de la carne. Si bien la extrusión funciona bien para algunas aplicaciones, este método puede no ser ideal para imitar todos los tipos de carne animal. Las tecnologías alternativas como Novameat's brindan a los fabricantes de carne de origen vegetal una gama más amplia de herramientas para imitar todo tipo de carne y mariscos ", dijo el Director de Ciencia y Tecnología del Good Food Institute, David Welch, en un comunicado. Con información de TechCrunch.