Nova 6 5G se corona con la mejor cámara para selfies

Parece que la cámara para selfies de Samsung en el Galaxy Note 10+ 5G ya ha sido superada, según el más reciente reporte de DXOMark, ya que le ha dado un puntaje perfecto a la cámara frontal del recién lanzado Huawei Nova 6 5G, al sumar 100 puntos.

Este smartphone posee dos cámaras frontales, una de 32 MP con sensor de apertura de f/2.2 midiendo 1.28 pulgadas y un ultra angular de 8 MP.

Con estos parámetros obtiene buena exposición en gran parte de las diversas condiciones de luz, gracias al HDR, buen balance de blancos y PDAF, que ayuda en imágenes cercanas y al hacer acercamientos en selfies a una distancia entre dos y tres metros, indica Pasión Móvil.

Tiene buen efecto bokeh y HDR pero no siempre refleja el color de las personas de forma 100% realista, sin embargo, es el puntaje más alto que ha sumado hasta ahora. Todavía no se tiene la calificación de las cámaras traseras por lo que será interesante cuando se publiquen ver, si llega a superar o no al gama alta de Samsung.