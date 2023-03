¿Nos espía Tik Tok?

Siempre se ha dicho que las redes sociales nos espían, y ahora es tendencia sobre si TikTok no está espiando.

Actualmente en muchos países se quiere prohibir el uso de la aplicación debido a que puede resultar peligrosa y robar datos de información confidencial a servidores públicos, por tal motivo se ha llevado este caso al congreso de Estados Unidos.

En la comparecencia de hace algunas semanas, el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, frente al Congreso estadounidense no calmó la inquietud de los legisladores sobre los peligros de la red social para los usuarios locales.

La cual trató sobre la prohibición del uso de la red social al personal público en Estados Unidos, por temor de que TikTok filtren sus datos al ejecutivo chino.

Por otra parte, en el congreso estadunidense cometo que Pekín podría obligar a TikTok a entregar información sobre millones de estadunidenses.

En la comparecencia, Shou Chew ,defendió la seguridad y privacidad de su app.

¿Pero en realidad TikTok nos espía?

De acuerdo con Xataca ,los congresistas se mostraron especialmente agresivos con Chew, al que preguntaron varias veces si la app espiaba a los usuarios estadounidenses en beneficio del Gobierno chino.

Según The New York Times le cortaban en las respuestas, apenas sí pudo intervenir en el proceso y le pedían enfadados que contestara con un simple "sí" o "no".

Por otra parte, no hay evidencias de ese espionaje, sino sospechas de que existe o al menos del potencial que la herramienta tiene para servir a ese propósito.

En el año del 2020, The Washington Post colaboró con un experto en ciberseguridad para analizar en profundidad la aplicación, y reveló que no parece que recolecte más datos de los que recolectan otras redes sociales.

Mientras tanto, otro análisis del Citizen Lab al año siguiente señaló las mismas conclusiones: no hay evidencias de espionaje.

Con Información de Xataca/DW Español