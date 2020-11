¿No tienes con quien practicar idiomas? ya puedes hacerlo con 2Speak

Aprender un nuevo idioma es un verdadero reto que amerita trabajo diario para cumplirlo por completo. Es decir, parte de la clave del éxito en este tema radica en poder practicar los idiomas a diario y lo mejor para ello es tener con quien hacerlo. Sin embargo, no siempre tenemos esta posibilidad y es algo que podría truncar nuestra meta de aprender rápidamente. En ese sentido, queremos presentarte una aplicación que resuelve este problema con su modelo de aprendizaje automático.

Se trata de 2Speak, una aplicación para Android que nos evita la necesidad de un compañero para practicar idiomas, corrigiendo nuestra pronunciación con mucha precisión.

No necesitarás a alguien más para practicar idiomas

Practicar a diario los idiomas que estamos aprendiendo es la clave para familiarizarnos con mayor velocidad. Esto nos permite no solo afinar el oído para entender mejor, sino que también nos exige un trabajo mental para elaborar frases y pronunciarlas. Además, si hablamos con un nativo o alguien con un nivel alto, es posible que podamos corregir nuestra pronunciación y afinarla. Pero si no cuentas con alguien más para todo esto, no hay problema porque con 2Speak solo necesitarás a tu smartphone, indica Tekcrispy.

A través de esta aplicación potenciada por Machine Learning, podrás pronunciar palabras y recibir las correcciones necesarias.

Para lograr esto, la aplicación se vale de Google AI y su sintetizador de voz que puede escucharnos y corregir la manera en que pronunciamos. 2Speak cuenta con un catálogo que ofrece 41 idiomas para practicar y mejorar tu manera de pronunciar en cualquier momento. Las prácticas disponibles se dividen en el nivel básico y avanzado, además, podrás seleccionar el tópico de conversación que quieras a fin de obtener vocabulario especializado.

Con 2Speak podrás practicar inglés, chino, francés, español, árabe, portugués, alemán, japonés y muchos más, sin tener que hacer instalaciones adicionales. Si te falta un compañero para practicar idiomas y no quieres detener tu avance, no dudes en darle una oportunidad a 2Speak.