No habrá nuevos modos de juego para FIFA 20

Pese que Electronic Arts no lance todos sus juegos en Nintendo Switch, hay algunos que son muy populares y sí logran parecer en la consola híbrida. Tal es el caso de los títulos de FIFA y con la edición FIFA 20 no será la excepción.

No obstante, como informaron poco después de la revelación, esta edición no contará con algunas novedades y para resolver varias dudas recientemente Electronic Arts compartió las funciones que incluirá la Legacy Edition para Nintendo Switch.

Para empezar, ya se sabe que el nombre será Fifa 20 Legacy Edition. Si sabes de estas ediciones, sabrás que llegaban a generaciones pasadas sólo con algunas actualizaciones, pero con el sistema de juego intacto. Debido a esto, habrá una interfaz y menús modificados, así como actualizaciones de las escuadras, pero no habrá modos de juego nuevos ni innovaciones de gameplay.

Pese que Electronic Arts no lance todos sus juegos en Nintendo Switch, hay algunos que son muy populares y sí logran parecer en la consola híbrida. Tal es el caso de los títulos de FIFA y con la edición FIFA 20 no será la excepción. No obstante, como informaron poco después de la revelación, esta edición no contará con algunas novedades y para resolver varias dudas recientemente Electronic Arts compartió las funciones que incluirá la Legacy Edition para Nintendo Switch.

Para empezar, ya se sabe que el nombre será Fifa 20 Legacy Edition. Si sabes de estas ediciones, sabrás que llegaban a generaciones pasadas sólo con algunas actualizaciones, pero con el sistema de juego intacto. Debido a esto, habrá una interfaz y menús modificados, así como actualizaciones de las escuadras, pero no habrá modos de juego nuevos ni innovaciones de gameplay.

Así pues, puedes tener la certeza de que incluirá diseños actuales de los clubes de todo el mundo y que algunos de los estadios serán nuevos. Tampoco te perderás de la acción del balompié europeo de la UEFA Champions League y Europa League.

En cuanto a los modos de juego, podrás jugar FIFA Ultimate Team, Kick Off, Career Mode, Women’s International Cup, Skill Games, Online Seasons, Online Friendlies, Local Seasons y torneos oficiales y personalizados, todos ellos con las características de FIFA 19.

Como ya te habíamos informado, si planeabas jugar EA Sports VOLTA Football en Nintendo Switch, la gran novedad de FIFA 20, será mejor que busques otras opciones, ya que no será incluido en FIFA 20 Legacy Edition.

Si lo que te interesa es jugar en línea, entonces no debes preocuparte, pues Electronic Arts aseguró que FIFA 20 Legacy Edition tendrá soporte para diversos modos en línea, entre los que está FIFA Ultimate Team. Asmismo, la compañía afirmó que habrá actualizaciones a lo largo de la temporada.

Pese que Electronic Arts no lance todos sus juegos en Nintendo Switch, hay algunos que son muy populares y sí logran parecer en la consola híbrida. Tal es el caso de los títulos de FIFA y con la edición FIFA 20 no será la excepción. No obstante, como informaron poco después de la revelación, esta edición no contará con algunas novedades y para resolver varias dudas recientemente Electronic Arts compartió las funciones que incluirá la Legacy Edition para Nintendo Switch.

Para empezar, ya se sabe que el nombre será Fifa 20 Legacy Edition. Si sabes de estas ediciones, sabrás que llegaban a generaciones pasadas sólo con algunas actualizaciones, pero con el sistema de juego intacto. Debido a esto, habrá una interfaz y menús modificados, así como actualizaciones de las escuadras, pero no habrá modos de juego nuevos ni innovaciones de gameplay.

Así pues, puedes tener la certeza de que incluirá diseños actuales de los clubes de todo el mundo y que algunos de los estadios serán nuevos. Tampoco te perderás de la acción del balompié europeo de la UEFA Champions League y Europa League. En cuanto a los modos de juego, podrás jugar FIFA Ultimate Team, Kick Off, Career Mode, Women’s International Cup, Skill Games, Online Seasons, Online Friendlies, Local Seasons y torneos oficiales y personalizados, todos ellos con las características de FIFA 19.

Como ya te habíamos informado, si planeabas jugar EA Sports VOLTA Football en Nintendo Switch, la gran novedad de FIFA 20, será mejor que busques otras opciones, ya que no será incluido en FIFA 20 Legacy Edition.

Si lo que te interesa es jugar en línea, entonces no debes preocuparte, pues Electronic Arts aseguró que FIFA 20 Legacy Edition tendrá soporte para diversos modos en línea, entre los que está FIFA Ultimate Team. Asmismo, la compañía afirmó que habrá actualizaciones a lo largo de la temporada.

Por último, se confirmó que esta edición será compatible con los Joy-Con en portátil, en modo par o individual y que incluso tendrá soporte para Pro Controller. Debido a la puede considerarse como una edición con menos contenido, la compañía destacó que el precio generalmente es menor en comparación con las ediciones para otras consolas.

¿Qué opinas de la versión Legacy Edition? ¿Le darías una oportunidad a esta versión para Nintendo Switch? Cuéntanos en los comentarios.

Fifa 20 Legacy Edition debutará a la par que las versiones para PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 27 de septiembre. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta entrega de deportes si visitas su ficha, con información de Level UP.