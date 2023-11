"No Thanks": La aplicación que están usando para boicotear a Israel en las tiendas

TURQUÍA.-Una aplicación móvil llamada "No Thanks" permite a los usuarios escanear productos para determinar si respaldan a Israel, y así elegir comprarlos o no.

En el contexto del conflicto entre Israel y Hamás, se están produciendo llamados a boicotear productos que apoyan a Israel en varios países.

El conflicto ha generado tensiones y discusiones globales sobre los aspectos políticos y económicos de la situación.

Algunas naciones, grupos de defensa e individuos abogan por medidas económicas, como boicots, para expresar solidaridad o condenar las acciones de uno u otro lado, reporta el medio Samaa.

Imagen de la aplicación No Thanks.

Hacen llamados de boicot a Israel

Los llamados a boicot reflejan la complejidad de los conflictos en el Medio Oriente, con personas expresando opiniones a través de diferentes medios, incluidas acciones económicas.

La aplicación "No Thanks" ha ganado atención gracias a un video viral que muestra sus capacidades en varias plataformas de redes sociales.

La aplicación proporciona información sobre el origen y las afiliaciones de productos mediante el escaneo de códigos de barras.

An application has been developed to boycott Israeli goods



Pro-Palestinian activists created the NoThanks app to identify products made by Israeli or Israeli-supporting companies. The video was filmed in Turkey.✊��������⚒️ pic.twitter.com/C7t9VF5HrY— ����������☭Long Live James Connolly ✊��(he/him) (@tnega74) November 25, 2023

La característica destacada de la aplicación es indicar si un producto respalda a Israel o tiene vínculos con el país.

Esta funcionalidad única ha generado interés y discusiones sobre el consumo ético de bienes en medio de la guerra entre Israel y Hamás.

El video viral muestra a un usuario demostrando el proceso de escaneo en tiempo real, y la aplicación ya ha ganado una base significativa de usuarios en diferentes países.