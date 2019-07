Nintendo renueva Switch original con hasta 9 horas de batería

Se han esperado unos días desde la presentación del Switch Lite, pero los rumores eran ciertos: Nintendo iba a renovar también Switch original.

Aún se desconocen sus especificaciones completas, pero una actualización en la web oficial de Nintendo revela que el nuevo modelo de Switch, con código HAC-001-01, extiende la duración de la batería hasta las 9 horas, un salto enorme:

Nintendo Switch de 2017 (modelo HAC-001): de 2,5 a 6,5 horas de batería.

Nintendo Switch de 2019 (modelo HAC-001-01): de 4,5 a 9 horas de batería.

En un juego como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la duración típica de la batería con una carga completa debería pasar de 3 horas a 5,5 horas.

Qué cambia

No está claro, pero a juzgar por un documento enviado por Nintendo a la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense (FCC) a principios de julio, la nueva Switch tiene un procesador más eficiente y una memoria NAND distinta. El almacenamiento interno se mantiene en 32 GB (26 disponibles).

Nintendo Switch modelo HAC-001-01 saldrá a la venta a mediados de agosto en Estados Unidos y en septiembre en Europa, indica Gizmodo.

Para acompañar el lanzamiento, Nintendo ha anunciado dos nuevas combinaciones de colores de los Joy-Con: Azul/Amarillo neón y Púrpura neón/Naranja neón. También habrá una edición especial de Nintendo Switch con ilustraciones inspiradas en el juego Dragon Quest XI.