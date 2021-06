Nintendo gana demanda contra web de juegos piratas: deben pagar 2 mdd

Tras dos años de haber comenzado un proceso judicial, Nintendo ha obtenido la victoria en su caso contra la página web RomUniverse, dedicada a ofrecer descargas de ROMs piratas de juegos de Nintendo y obtener ganancias de ello. El propietario de RomUniverse tendrá que pagar $2 millones.

En 2019 comenzó una demanda que llamaría mucho la atención en el mundo de los videojuegos, historiadores de videojuegos y la comunidad “nintendera” en general. Si bien para muchos las “ROMs” (básicamente, una versión digitalizada de manera no oficial de un juego clásico, o a veces no tan clásicos) se encuentran en una zona gris a nivel moral, por el hecho de que sin ellas sería imposible no preservar históricamente algunos títulos, en el aspecto legal es muy distinto. Sobre todo si el que ofrece las ROMs las está vendiendo, u obteniendo dinero a base de estos archivos.

Ese era el caso de RomUniverse, una web dedicada a ofrecer ROMs de juegos e incluso ofrecía una suscripción “prémium”, de pago, que permitía acceder a descargas ilimitadas de estas copias ilegales, conocidas comúnmente como piratas, indica Gizmodo.

En 2020, meses después de comenzar el caso en tribunales, la web fue dada de baja. No obstante, ahora se ha llegado a un veredicto: El o los propietarios de RomUniverse han infringido leyes de derechos de autor, y tendrán que pagar a Nintendo la suma de 2.115.000 dólares. Originalmente, Nintendo reclamaba la suma de 15 millones de dólares por daños y perjuicios (o siendo más precisos, 35.000 dólares por cada uno de los 49 juegos de la compañía descubiertos en la web, y 400.000 dólares adicionales por daños), pero el caso ha concluido con un pago menor, pero aún así, sustancioso.

Durante la vida útil de la web, su propietario aseguró en el juicio que había obtenido entre 30.000 y 36.000 dólares por el acceso prémium a descargas más rápidas e ilimitadas de ROMs. En la web no solo se almacenaban juegos piratas, sino también algunas películas y libros.