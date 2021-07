Nintendo elimina Netflix de Wii U y 3DS

Si eras de las pocas personas alrededor del mundo que veían Netflix en su Wii U o en la minúscula pantalla de su 3DS, eso se acabó para siempre. En diciembre del año pasado, Netflix dejó de estar disponible para usuarios de ambas consolas que pretendieran descargar la app en la eShop. Ahora, los pocos que quedaban con Netflix instalado en sus consolas ya no podrán usarlo nunca más, indica Unocero.

Esto es lo que Nintendo había anunciado en un comunicado:

“Desde el 31 de diciembre de 2020 la app de Netflix ya no está disponible para nuevos usuarios de la consola Wii U ni de los sistemas de la familia Nintendo 3DS. Los usuarios existentes podrán volver a descargarla. El servicio para usuarios existentes continuará hasta el 30 de junio de 2021. Gracias a todos los que disfrutaron Netflix en estas plataformas a través de los años”.

La noticia de la descontinuación definitiva se dio a través del sitio de soporte de Nintendo, donde se aclaró que la app ya fue retirada de las consolas New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe y Wii U Basic. Este fue el breve mensaje de despedida:

“La app de Netflix fue retirada de la eShop de Nintendo en Wii U y la familia de sistemas Nintendo 3DS el 31 de diciembre de 2020 y descontinuada el 30 de junio de 2021. Gracias por el apoyo que brindaron a estas aplicaciones durante años”.

Hasta ahora no hay manera de ver Netflix desde Nintendo Switch y todo indica que pasará mucho tiempo antes de que Nintendo plantee la posibilidad de usar este y otros servicios de streaming en esta consola.