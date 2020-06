Nintendo dejaría de hacer juegos móviles, el culpable es Animal Crossing

Parece ser que a Nintendo ya no le entusiasma el mercado de los juegos móviles y uno de los más grandes responsables de esto es el éxito que ha tenido Animal Crossing: New Horizons.

La reciente entrega de Nintendo para su consola híbrida, Switch, ha superado todas las expectativas posibles. Animal Crossing: New Horizons ya rebasó las 10 millones de unidades vendidas sólo en formato digital.

Este alto volumen de preferencia por la compra digital se debe a la escasez de unidades físicas en un primer momento, ya que su lanzamiento coincidió con la época de mayor crisis de pandemia por coronavirus y de mayores restricciones de movilidad.

Después de múltiples peticiones, Nintendo se animó, hace algunos años, para incursionar en el desarrollo de los juegos móviles con el fin de ofrecer a los fanáticos la posibilidad de disfrutar de algunas de sus franquicias desde el celular,indica Unocero.

El primer lanzamiento fue Super Mario Run, un título que ofrecía, de forma gratuita, unos pocos niveles de plataforma, pero, para desbloquear el resto del juego, se debía realizar un pago no muy accesible.

Después, Nintendo lanzó Mario Kart Tour que, desde un inicio, se trató de un desarrollo con experiencia un tanto limitada, ya que no permitía que se pudiera competir entre amigos en modo multijugador, aunque después el juego móvil se actualizó.

La compañía prefiere enfocarse a Nintendo Switch

En concreto, los juegos de Nintendo para dispositivos móviles no han tenido el éxito esperado por la compañía. Los fanáticos no han quedado del todo satisfechos, ya que, al tratarse de una compañía de tal renombre, las expectativas eran muy altas.

No es que Nintendo haya lanzado juegos decepcionantes, sino que simple y sencillamente, hemos visto que el terreno móvil no es necesariamente su fuerte. Sin embargo, el éxito de Animal Crossing: New Horizons y otros títulos ha motivado a la compañía a continuar por el camino de su consola híbrida.

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, la compañía podría dejar de lado el desarrollo de juegos móviles al no generar el éxito financiero esperado. Esta decisión sería tomada con el fin de enfocar todos los esfuerzos en futuros lanzamientos de Nintendo Switch.

Si bien la compañía había prometido de 2 a 3 juegos móviles por año, nada de eso ha sucedido, pero tiene todo el sentido del mundo.

«El enorme éxito de Switch y sus juegos han reducido la necesidad y la presión de crear juegos móviles exitosos», señaló a Bloomberg Serkan Toto, analista financiero experto en Nintendo.

El éxito de Nintendo Switch es innegable y para nada nos molestaría que la compañía siguiera sorprendiendo con nuevos títulos, pero decir que no necesita del mercado móvil es hasta cierto punto iluso, ya que se trata de uno de los más populares y exitosos hasta el momento.