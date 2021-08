Nintendo Switch superó a PS3 y Xbox 360

Si bien Nintendo informó que en el primer trimestre del 2021 se quedó por debajo de los resultados del mismo período del año pasado, un hecho indiscutible es que Switch es una consola que sigue desplazando un número importante de unidades.

Recordemos que Nintendo Switch fue la consola mejor vendida de 2019 y 2020 y las proyecciones de las firmas de análisis Ampere Analysis, Kantan Games y NPD es que la plataforma repetirá la hazaña en 2021, colocándose por encima de las recientemente lanzadas PlayStation 5 y Xbox Series X y S, indica Unocero.

Esas proyecciones parece que se materializarán sin ningún problema, porque Nintendo informó que la familia Switch ya llegó a la marca de las 89,040,000 unidades vendidas en todo el mundo, con lo que de manera oficial ya supera en ventas a Xbox 360 y PlayStation 3, sistemas que salieron en 2005 y 2006, respectivamente.

Xbox 360, consola que contó con exclusivas como Gears of War y Halo 3, vendió 86 millones de unidades, mientras que PlayStation 3, plataforma que presume exclusivas como la trilogía Uncharted, The Last of Us, God of War III, Gran Turismo 5 y Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, vendió 87 millones de unidades.

La cantidad de unidades desplazadas hasta el momento por Switch es aún más impresionante si se considera que salió al mercado en marzo de 2017.

Además, con esta cifra la familia Switch también se coloca por encima de la familia 3DS, descontinuada en 2020 y que se quedó en la marca de las 75,940,000 unidades desplazadas a lo largo de su período de vida.

La proyección de Nintendo es que al cierre del año fiscal se vendan 25,500,000 consolas Switch, con lo que el total quedaría en 110,090,000 unidades vendidas en todo el mundo.

Si las ventas de Switch se mantienen a este ritmo, la Gran N estaría cerca de la marca de PlayStation 4, que hasta este día está en 116,500,000 unidades vendidas.

Vale la pena recordar que hasta la fecha la familia Switch está compuesta por la consola base y la revisión Switch Lite, y en este 2021 integrará al nuevo integrante Switch OLED model.