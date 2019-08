Nintendo, Microsoft y Sony informarán el porcentaje de objetos que puedes conseguir en cajas de botines

Los tres principales fabricantes de consolas de videojuegos, Microsoft, Sony y Nintendo, se han comprometido a exigir a todos los editores de juegos a que revelen las probabilidades de recibir cierto tipo de artículos en el juego de las cajas de botín.

El grupo de la industria de los videojuegos, la Asociación de Software de Entretenimiento, anunció la nueva iniciativa el miércoles en un taller de botín en la Comisión Federal de Comercio. Junto con los principales fabricantes de consolas, varios editores de videojuegos ya incluyen tasas de abandono, mientras que otros han acordado hacerlo para fines de 2020.

Estos incluyen Activision Blizzard, Bandai Namco, Bethesda, Bungie, EA, Take-Two Interactive, Ubisoft, Warner Bros. y Wizards of the Coast. Según la ESA, otras editoriales también están considerando la divulgación. Deberán incluirse para que un juego se publique en las consolas Xbox, PlayStation y Nintendo Switch. Otras plataformas, como PC, no están incluidas en este compromiso.

"La industria de los videojuegos se basa en crear y mantener relaciones con nuestros jugadores basadas en la diversión, pero igualmente importante en la confianza", dijo la ESA en una publicación de blog el miércoles. "Una de las características de nuestra industria es que no solo creamos valor de entretenimiento para nuestros jugadores, los escuchamos".

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

Según la ESA, el momento exacto de este requisito de divulgación "todavía se está resolviendo", pero las compañías esperan implementarlo en 2020.

"Los videojuegos generan camaradería y crean comunidades de las que todos disfrutamos ser parte", dijo la ESA. "Continuaremos innovando y trabajando juntos para que cada miembro de nuestra comunidad pueda disfrutar de los videojuegos como una experiencia divertida y enriquecedora".

Nintendo no responde de inmediato a las solicitudes de comentarios.

"Creemos en la transparencia con los clientes y en proporcionarles información para tomar sus decisiones de compra", dijo un portavoz de Microsoft a The Verge . "Es por eso que para 2020 todas las aplicaciones o juegos nuevos que ofrecen 'cajas de botín' u otros mecanismos en las plataformas de Microsoft que proporcionan artículos virtuales aleatorios para la compra deben revelar a los clientes, antes de la compra, las probabilidades de recibir cada artículo".

Un portavoz de Sony verificó el compromiso y le dijo a The Verge: "Apoyamos los esfuerzos de la industria para revelar la probabilidad de obtener elementos virtuales aleatorios, conocidos como cajas de botín, y estamos comprometidos a proporcionar a los consumidores esta información para todos los juegos que producimos y publicamos".

Durante el año pasado, los legisladores y reguladores han expresado su preocupación por los botines , especialmente si se dirigen a niños. La senadora Maggie Hassan (D-NH) escribió a la FTC el otoño pasado pidiéndole a la agencia que investigue la práctica y si es necesario elaborar nuevas regulaciones de protección al consumidor para proteger a los niños (y sus padres) que juegan estos juegos.

El senador Josh Hawley (R-MO) introdujo en mayo la Ley de Protección de Niños contra Juegos Abusivos que prohibiría la venta de cajas de botín a menores de 18 años y haría ilegal que los juegos orientados a menores incluyan pagar para ganar microtransacciones y mecánica. Con información de The Verge.