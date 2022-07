Niña mexicana encuentra asteroide y le dará un nombre

El Centro de Planetas Menores (MPC, por sus siglas en inglés), de la Unión Astronómica Internacional, confirmó el hallazgo de un asterioide por la menor Ashley Martínez Ocampo, de 11 años, originaria del estado de Morelos, es la primera niña mexicana que realiza un descubrimiento de ese tipo.

Como parte del programa Colaboración Internacional de Búsqueda Astronómica (IASC, por sus siglas en inglés), patrocinado por la NASA, en el cual participan escuelas y clubes en el mundo, la pequeña encontró ese objeto en el cinturón principal de asteroides, ahora identificado como 2021 FD26.

Ashley tendrá la oportunidad de darle un nombre al asteroide, una vez que se conozcan más detalles de su orbita en los próximos años. Por lo pronto, recibió un diploma del IASC y la NASA por su hallazgo, aparece en un comunicado de la Sociedad Astronómica Urania (SAU), a la que pertenece la niña.

Ashley se sumó a la búsqueda de meteoritos por invitación, precisamente, de la SAU, organización de astrónomos aficionados morelenses que se inscribieron en el IASC para detectar esos cuerpos en decenas de imágenes fotográficas del cielo, tomadas por el Pan-Starrs, un telescopio de reconocimiento panorámico y sistema de respuesta rápida que tiene dos telescopios de 1.8 metros, ubicados en Hawái.

Esos aparatos escanean constantemente el universo en busca de asteroides cercanos a la Tierra que puedan ser una amenaza para el planeta. Pan-Starrs pone a disposición del IASC parte de sus datos de observación con el fin de hacer más fácil la búsqueda entre estudiantes y clubes astronómicos en todo el mundo.

En la campaña de búsqueda de marzo de 2021 Ashley analizó, bajo la supervisión de la SAU, más de 30 fotografías de distintas zonas del cielo en busca de pequeños puntos que se movieran entre el fondo de estrellas, mediante un software en su computadora, indica La Jornada.

“Fue tardado encontrar el asteroide, ya que tenía que analizar varias imágenes cuidadosamente, que no se me pasara nada; fue complicado por fallas ocasionales del software que me confundía, pero una vez que lo identifiqué me sentí muy orgullosa”, dijo Ashley.

Proceso de catalogación

La astrónoma Cassidy Davis, coordinadora de la IASC, destacó que Ashley realizó “observaciones originales” durante la campaña. Las detecciones de asteroides se mantienen en la base de datos del MPC durante muchos años, hasta que haya un número suficiente de observaciones que confirme completamente la órbita. Ese proceso por lo regular toma de seis a 10 años, momento en el cual el asteroide es numerado y catalogado por la Unión Astronómica Internacional. Los numerados pueden ser nombrados por sus descubridores.

Ashley ha participado en varias campañas del IASC y está en espera de que le confirmen el descubrimiento de otros cinco asteroides. Al preguntarle qué nombre le pondría al que ya se confirmó, contestó que “es una pregunta difícil de responder, tengo todavía algunos años para pensarlo. La identificación de nuevos asteroides es muy importante porque qué tal que alguno de ellos llega a chocar contra la Tierra. Por eso es relevante que expertos y los jóvenes interesados en la astronomía que tenemos la oportunidad de descubrirlos, lo hagamos”.

La SAU también dio a conocer que Ashley, quien recién terminó la primaria en Jojutla, Morelos, fue seleccionada para participar en la olimpiada del conocimiento en su entidad.