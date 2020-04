NieR Re[in]carnation muestra su primer gameplay

Los planes de Square Enix por llevar la franquicia NierR a nuevas plataformas continua en cursos, pese a la actual contingencia que se vive por el coronavirus el estudio desarrollador ha liberado un primer tráiler de su nuevo título para dispositivos móviles.

El gameplay de NieR Re[in]carnation fue revelado en Japón hace unas pocas horas, mismo que pueden ver a continuación:

NieR Re[in]carnation no llegara a consolas, pero si a dispositivos móviles como lo es Android e iOS, aunque no se ha dado a conocer la historia del videojuego, si se pudo apreciar el sistema de controles táctiles, el cual no goza de una respuesta óptima especialmente en batallas dinámicas

El director Toko Taro, el productor Yosuke Saito y el director del proyecto Daichi Matsukawa comentaron que el juego será tan asombroso, que la gente no concebirá que se trata de un juego móvil.

Por el momento no hay una fecha de estreno para NieR Re[in]carnation ni más información sobre su misteriosa protagonista o la relación que tendrá con los títulos anteriores.