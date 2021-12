Neutron, el cohete reutilizable que podrá realizar viajes interplanetarios tripulados

Rocket Lab ha desvelado este jueves los detalles de su futuro y más potente cohete, Neutron, un vehículo de lanzamiento optimizado para poner en órbita satélites para megaconstelaciones futuras.

Neutron será el primer vehículo de lanzamiento de gran tamaño del mundo fabricado en compuesto de carbono. Será reutilizable en su mayor parte y tendrá una base ancha que proporcionará una plataforma robusta y estable para el aterrizaje, eliminando la necesidad mecanismos complejos y patas de aterrizaje.

"Este no es un cohete convencional. Este es el aspecto que debería tener un cohete en 2050. Pero nosotros lo estamos construyendo hoy", aseguró Peter Beck, director general de Rocket Lab, durante la presentación, transmitida en directo por YouTube.

Neutron estará impulsado por Archimedes, un motor de cohete completamente nuevo y reutilizable diseñado y fabricado internamente por Rocket Lab. La primera etapa del cohete la propulsarán siete motores, mientras que la segunda etapa requerirá un único motor optimizado para el vacío, indica RT.

El cohete medirá 40 metros de altura, 7 metros de diámetro y tendrá un diámetro de cabeza de 5 metros. La carrocería es de fibra de carbono. Según se informa, el cohete es capaz de transportar hasta 15 toneladas de carga útil a la órbita baja de la Tierra si se realiza un solo lanzamiento, mientras que en el caso de lanzamientos múltiples la carga útil se reduce a 8 toneladas. La empresa dijo anteriormente que el primer lanzamiento de Neutron al espacio está previsto para 2024.

Sin embargo, Beck prevé otras oportunidades para el cohete, como los vuelos espaciales tripulados interplanetarios. "Queríamos asegurarnos de no tomarnos tantas molestias para hacer un vehículo de lanzamiento que no pudiera ser certificado para humanos y capaz de realizar vuelos espaciales humanos", indicó Beck a The Verge.

Rocket Lab ya tiene un cohete llamado Electron, que la compañía ha estado lanzando desde 2017. Fue creado para llevar satélites relativamente pequeños a la órbita terrestre baja, convirtiéndose en el segundo cohete estadounidense con más lanzamientos de los últimos años tras el Falcon 9 de SpaceX.