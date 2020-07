Netflix transmitira The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of the Gods el 6 de agosto

Netflix reveló el miércoles que comenzará a transmitir The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of The Gods, la última serie de anime televisivo de la franquicia Seven Deadly Sins, el 6 de agosto.

El anime se estrenó en octubre pasado y terminó el 25 de marzo.

El anime presentó un nuevo personal principal, con Studio DEEN produciendo el anime. (A-1 Pictures manejó la serie y película anteriores). Susumu Nishizawa (Los siete pecados capitales: Revival de los guiones) guió el anime, con Rintarou Ikeda a cargo de composición de la serie Rie Nishino (de vez en cuando, aquí y allá, viento: un aliento de corazón ) fue acreditado por "configuración de personajes de animación". Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto, Takafumi Wada regresó de anteriores entregas de anime como compositores.

The Seven Deadly Sins: Anger's Judgment, la nueva serie de anime televisivo de la franquicia, se estrenará en octubre, pero se ha retrasado debido a la propagación de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) El sitio web oficial del anime y la cuenta de Twitter anunciarán una nueva fecha de estreno cuando se decida. La nueva serie de anime saldrá al aire en TV Tokyo 's seis canales afiliados y BS-TV Tokyo. Los principales miembros del reparto regresarán para el nuevo anime.

La primera serie de televisión de 24 episodios de la franquicia se emitió en 2014 y 2015. Netflix luego transmitió la serie con audio en inglés y japonés, y Funimation lanzó la serie en dos partes en vídeo casero.

Un especial de anime de televisión de cuatro episodios titulado The Seven Deadly Sins -Signs of Holy War- se estrenó en agosto de 2016. Netflix comenzó a transmitir la serie en febrero de 2017.

The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments, la segunda serie de televisión de anime, se estrenó en enero de 2018, y Netflix comenzó a transmitir la serie en octubre de 2018.

La película de anime The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky se estrenóen Japón en agosto de 2018.