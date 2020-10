Netflix quita el mes de prueba gratis en todo el mundo

Cuando Netflix está probando una nueva función o herramienta pueden pasar dos cosas; que termine por convertirse en algo establecido en la plataforma, o que terminen abandonando dicha característica o función con el paso del tiempo. Uno de estos experimentos fue el de eliminar, el mes de prueba de la plataforma, mientras que en otros incluso el periodo de prueba se mantuvo solo por 14 días.

Los primeros indicios de esta prueba surgieron en marzo de 2019, donde la plataforma de streaming comenzó a quitar el primer mes de prueba en países como México, España, Colombia y Argentina, a nuevos usuarios, pero ahora, esta decisión se aplicará a todo el mundo, según lo informado por The Stramable.

En el caso de México ningún usuario puede ya acceder a esta función, de hecho, en el centro de ayuda de Netflix se menciona lo siguiente:

“Las pruebas gratis no están disponibles, pero de todos modos puedes suscribirte y aprovechar todo lo que Netflix tiene para ofrecer. No hay contratos, cargos por cancelación ni compromisos. Tienes total libertad para cambiar de plan o cancelar online cuando quieras si decides que Netflix no es para ti.

Como miembro de Netflix, con todos nuestros planes tienes acceso a nuestro catálogo completo de series y películas. Elige un plan adecuado para ti y suscríbete a Netflix”.

¿Qué ofrece ahora Netflix?

En algunos mercados parece que el mes gratuito sigue existiendo, aunque no de la misma manera, es decir, pagas el primer mes y después tienes el segundo mes sin costo, de esta manera la plataforma no pierde dinero con suscriptores que solo crean cuentas para probar un mes gratis y luego dejar de ver contenido en la plataforma con esa cuenta, indica Unocero.

Esta prueba del segundo mes gratis también comenzó hace tiempo, aunque parece que también va a desaparecer por completo, pues al revisar el centro de ayuda de países como Estados Unidos, España, Reino Unido, Francia, Alemania y otras, se menciona exactamente lo mismo, que las pruebas gratuitas ya no existen en Netflix, por lo que probablemente en los próximos días ningún usuario nuevo o existente que cancele y quiera volver a contratar parece que podrá apostar por el mes gratuito de prueba, ni siquiera en el segundo mes.