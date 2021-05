Netflix: las 10 películas más vistas en su historia

Netflix ha publicado una lista actualizada de las películas originales más vistas en su plataforma. Entre las más vistas se encuentran films de acción como Extraction, con Chris Hemsworth, y lo nuevo de Zack Snyder, Army of the Dead.

Aunque Netflix nunca ha sido muy específico al mencionar exactamente cómo mide estos números, lo cierto es que algunas de sus películas originales (es decir, hechas o producidas por Netflix) se han convertido en todo un éxito, acumulando básicamente unos 100 millones de espectadores en todo el mundo. De hecho, ninguna de las películas en este Top 10 tiene menos de 70 millones de espectadores, y la mayoría llegaron entre los años 2020 y 2021, indica Gizmodo.

El primer lugar se lo lleva Extraction, con 99 millones de espectadores, y el segundo lugar continúa siendo ocupado por una Bird Box de 2018, con 10 millones de espectadores menos. Esta es, de hecho, la película más antigua en la lista. En el Top 10 también podemos ver films un poco más dedicados al llamado fandom, público que busca contenido más relacionado con la ciencia ficción y los cómics, entre otras temáticas, tales como The Old Guard, protagonizada por Charlize Theron (que es la adaptación de un cómic), y por supuesto, la nueva Army of the Dead de Snyder, que se estrenó durante este mismo mes de mayo.

A continuación podrás encontrar la lista completa de las películas originales de Netflix más vistas.