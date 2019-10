Netflix lanzará videojuego de una de sus series

La incursión de Netflix en los videojuegos es cada vez mayor. La compañía se asoció con Droppio Games para desarrollar un juego basado en una de las series que conforman el catálogo, 3%.

La serie que narra un futuro no muy lejano en el que los ciudadanos luchan por formar parte del grupo de los privilegiados para no caer en la devastación, contará con un universo expandido por medio de un videojuego.

Esto significa que Netflix se encuentra trabajado en un videojuego que será precuela de la serie brasileña, indica Unocero.

¿Qué se necesitará para jugar el nuevo título de Netflix?

Según señalan en Venture Beat, sólo se necesitará tu voz, Google Assistant o Amazon Alexa. El juego seguirá la misma premisa que la serie y será gratuito y multijugador.

El estudio que está detrás del desarrollo es de origen portugués, por lo que existirán dos versiones de juego: inglés y en el idioma de origen. Los usuarios de Alexa ya tienen acceso al juego, pero los que utilicen Google Assistant tendrán que esperar un poco más.

Venture Beat aclara que para comenzar a jugar, se tendrá que decir: «Alexa, abre 3%» y, para hacerlo con Google, es necesario decir «Ok, Google, hablar con 3%».

De este modo, comenzará el proceso en el que únicamente deberás utilizar tu voz para enfrentarte a una serie de retos para poner a prueba tus habilidades.

Droppio Games considera que el crecimiento de los asistentes de voz debería ser aprovechado para demostrar que puede combinarse a la perfección con los videojuegos con el objetivo de ofrecer más novedades a los usuarios.

«El control por voz podría evolucionar para superar el control táctil«, señaló Jeferson Valadares, CEO de Doppio Games.

¿Qué otros planes tiene Netflix para incursionar en los videojuegos?

Anteriormente, en el marco de E3, la compañía de streaming mostró sus planes para expandir los universos creados en series y películas de la plataforma a través de otros formatos.

Primero, se habló de Stranger Things 3: El juego, un título que estará disponible en Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, PC, Mac, Android y iOS.

De igual modo, Netflix mencionó que existiría otro desarrollo llamado The Dark Crystal: Age of Resistance, la próxima serie original de la plataforma que es precuela de la película de Jim Henson, The Dark Crystal.