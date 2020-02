Netflix dio a conocer la lista de actores que le darán sus voces a los personajes de Masters of the Universe: Revelation.

El informe de Deadline muestra la nueva serie titulada Master of the Universe: Revelations centrando una historia de He-man pero conservando algunos elementos de la serie original, sus aventuras y respondiendo algunas incógnitas que no se pudieron resolver al finalizar la serie clásica.

Mattel y Netflix se aliaron para esta nueva adaptación animada, por lo que podrían incluir un combate épico entre He-Man y Skeletor, finalizando esta eterna lucha entre el bien y el mal.

Kevin Smith será el encargado de producir este proyecto y anuncio algunos nombres conocidos para interpretar las voces en su versión en ingles, siendo Mark Hamill su elemento más llamativo, quien ha dado vida a Luke Skywalker y el Joker en sus versiones animadas, ahora será Skeletor.

Los elementos más destacos de Master of the Universe: Revelations incluyen a Jason Mewes, Sarah Michelle Gellar, Lena Headey, Tony Todd y Kevin Conroy.

Puedes conocer al elenco de voces completo a continuación:



• Mark Hamill (Star Wars) como Skeletor

• Lena Headey (Game of Thrones) como Evil-Lyn

• Chris Wood (Supergirl) como el Príncipe Adam / He-Man

• Sarah Michelle Gellar (Buffy the Vampire Slayer) como Teela

• Liam Cunningham (Game of Thrones) como Man-At-Arms

• Stephen Root (Office Space) como Cringer

• Diedrich Bader (Office Space) como Rey Randor / Trap Jaw

• Griffin Newman (The Tick) como Orko

• Tiffany Smith (Supernatural) como Andra

• Henry Rollins (Johnny Mnemonic) como Tri-Klops

• Alan Oppenheimer (He-Man and the Masters of the Universe) como Moss Man

• Susan Eisenberg (Justice League) como Sorceress

• Alicia Silverstone (Clueless) como la Reina Marlena

• Justin Long (Galaxy Quest) como Roboto

• Jason Mewes (Clerks) como Stinkor

• Phil LaMarr (Mad TV) como He-Ro

• Tony Todd (Candyman) como Scare Glow

• Cree Summer (DC Super Hero Girls) como Priestess

• Kevin Michael Richardson (ThunderCats) como Beast Man

• Kevin Conroy (Batman: The Animated Series) como Mer-Man

• Harley Quinn Smith (Jay and Silent Bob Reboot) como Ileena