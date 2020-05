Netflix comenzará a cancelar las suscripciones de clientes inactivos

Netflix preguntará a los usuarios que no hayan visto nada en su servicio de transmisión vídeo a pedido en un año o más si desean mantener su suscripción, y cancelarán su membresía si no reciben una respuesta.

El gigante del streaming dijo que comenzará a notificar a los clientes que no han visto nada en la plataforma en 12 meses desde que se suscribieron para verificar si desean mantener su membresía. La compañía también está llegando a aquellos que no han transmitido nada en más de dos años, dijo.

“¿Conoces esa sensación de hundimiento cuando te das cuenta de que te apuntaste a algo, pero no lo has usado en mucho tiempo? En Netflix, lo último que queremos es que las personas paguen por algo que no están usando”, dijo la compañía.