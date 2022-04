Netflix cancela proyectos animados por pérdida de 200 mil suscriptores

La pérdida de ingresos sufrida por Netflix, por la pérdida de unos 200 mil suscriptores en el primer trimestre del año, hizo que la compañía recortara el presupuesto de su departamento de animación y cancelar varios proyectos.

Luego de la salida de su cargo del director de Liderazgo Creativo y Desarrollo de Animación Original, Phil Rynda, y de parte de su equipo, algunas de las propuestas que no seguirán su desarrollo son una adaptación de 'The Twits' y series animadas basadas en las historietas de 'Bone' y 'Toil and Trouble'.

Te pude interesar: Netflix agrega una de las funciones más esperadas por los usuarios

Aparte de los recortes, la compañía también hace una reestructuración de su departamento de ingeniería, algo que, según Bloomberg, muchos empleados ven como un esfuerzo para reducir costos, indica RT.

Las proyecciones de la plataforma de 'streaming' indicaban que durante los primeros tres meses de este año iban a sumar 2,5 millones de clientes. Pero lejos quedó esa cifra, ya que solamente se suscribieron unas 500 mil personas. Para el segundo trimestre la compañía calcula que perderán otros dos millones de suscriptores.

Por otra parte de la caída de clientes, otros factores también contribuyen a la pérdida de ingresos de Netflix, como el intercambio de contraseñas entre hogares, el aumento de la competencia, el incremento de la inflación y la cancelación del servicio en Rusia. Por todos estos factores, la semana pasada la empresa tuvo una pérdida de más de 50 mil millones de dólares de valor de mercado. El valor de sus acciones se redujo más del 65 % en lo que va del año.