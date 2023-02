Nace una serpiente pitón de dos cabezas en Australia

En Australia nació una serpiente pitón de dos caras, el nacimiento sucedió mientras se encontraba en cautiverio.

Pero fue llevada a la clínica veterinaria UPV Jindalee ,24 horas después del cascarón para ser evaluado por su viabilidad. Lamentablemente, debido a diversos problemas internos vistos en radiografías y TAC, se concluyo que las posibilidades de vivir una vida cómoda serían escasas. Para prevenir cualquier sufrimiento, la eutanasia sería lo mejor, pues así no sufriría.

El médico veterinario Josh Llinas quien atendió este caso, comentó

La serpiente nació en cautividad e inicialmente se pensó que eran gemelos en el huevo, pero cuando salió de él se vio que no era así. No se sabe con certeza cómo ocurrió, pero se cree que estaban destinados a ser gemelos que no se dividieron completamente. Todos los demás individuos de la nidada eran normales, por lo que no se espera que haya sido un problema de incubación”.