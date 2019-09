NEO GEO Arcade Stick Pro muestra cuáles serán sus 20 juegos

SNK confirmó los 20 juegos de pelea clásicos que tendrá la consola. Destacan seis The King of Fighters, Fatal Fury, Samurai Shodown y más clásicos de NEOGEO.

Los veteranos gamers del género de pelea tienen motivos para celebrar. SNK confirmó por fin los 20 juegos que llegarán incluidos en su NEO GEO Arcade Stick Pro, una consola con forma de ‘arcade stick’ para conectarla a la TV y disfrutar de sus clásicos.

Sagas emblemáticas del género de lucha como The King of Fighters, Fatal Fury, Samurai Shodown y World Heroes llegan en esta edición especial dedicada a todos los amantes de este tipo de juegos.

La palanca o ‘arcade stick’ está diseñado con los más altos estándares en los que SNK cuenta con experiencia por la gran popularidad de su legendario sistema NEO GEO, indica La República.

La NEO GEO se hizo muy popular en los años noventa por su revolucionario sistema de cartuchos, algo no muy habitual en una placa arcade. Su fama, sin embargo, se debió principalmente a grandes clásicos que moldearon el género de pelea en dicha década.

Con una pujante y poderosa Capcom que dominaba la escena con el éxito de Street Fighter 2, SNK se trazó la difícil tarea de hacerle competencia, logrando gran evolución del género que llegaría a un extasis con los títulos antes mencionados.

The King of Fighters fue la saga que puso en el mapa la dinámica crossover en los juegos de pelea (combinando Fatal Fury y Art of Fighting en un inicio) algo que luego fuera imitado por la misma Capcom que tuvo que buscar una licencia con la misma Marvel para hacerles frente (de esto nació la saga Marvel vs Capcom).

Tras algunas décadas después, SNK es muy consciente del gran legado que dejó en el género de videojuegos de pelea y ha querido engreír a sus fanáticos más adeptos con esta nueva NEO GEO Arcade Stick Pro.

a NEO GEO Arcade Stick Pro, es una consola y palanca de juego en un solo dispositivo. La misma cuenta también con puertos para usar mandos tradicionales (que vende SNK) así como puertos USB y un puerto HDMI para conectarlo a la TV.

Lista de juegos de NEO GEO Arcade Stick Pro

La consola fue anunciada hace unos meses por la misma SNK, pero no ha sido hasta este 20 de septiembre cuando se revelaron los 20 juegos que llegarán incluidos en la consola. Debemos decir que la lista es bastante justa, aunque si duelen algunas ausencias.

Aquí la lista:

The King of Fighters ’95

The King of Fighters ’97

The King of Fighters ’98

The King of Fighters ’99

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

Fatal Fury Special

Fatal Fury 3

Garou: Mark of the Wolves

Samurai Shodown II

Samurai Shodown III

Samurai Shodown IV

Samurai Shodown V Special

Art of Fighting

World Heroes 2

World Heroes 2 Jet

World Heroes Perfect

Ninja Master’s

The Last Blade 2

Kizuna Encounter

¿Ausencias?

Las principales ausencias que se observan son las de la subsaga Real Bout, incluida en la saga Fatal Fury, cuyos dos títulos son considerados en ocasiones los mejores. Sin embargo, muchos fanáticos celebrarán la inclusión de Garou: Mark of the Wolves, juego poco apreciado en su época, pero que se hizo casi de culto con el paso de los años.

Por otro lado, Art of Fighting 2 que, si bien no innovó demasiado con respecto a su antecesor, tampoco se ve incluido, pero hubiera sido más que interesante para observar la inclusión de Geese Howard (de Fatal Fury) como jefe final. Un hecho que marcó la historia de los juegos de pelea.

La fecha de lanzamiento y precio de la NEO GEO Arcade Stick Pro aún no se han fijado por SNK. Aquí te dejamos una imagen explicando sus características.