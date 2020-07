NASA busca startups para conquistar el futuro de la carrera espacial

Dentro de la NASA trabajan mano a mano para lograr los nuevos hitos de la carrera espacial –principalmente en el nuevo tramo que se abre ahora para conquista de la Luna–. Su último éxito hace solo unas semanas. Momento en el que, junto a SpaceX, abrían la puerta a la privatización del espacio con la primera misión tripulada a cargo de la empresa de Elon Musk. También suponía la consolidación de la tecnología espacial norteamericana tras largos años dependiendo de Rusia.

Bajo este contexto e intentando captar el talento que pueda residir fuera de las oficinas de la NASA, la agencia norteamericana acaba de anunciar la lista de ganadores de un proyecto de aceleración de startups. Un programa dependiente del Gobierno Federal para todas sus agencias del país que tienen la firme intención de hacerse con las innovaciones de nuevo cuño en primera instancia, indica Hipertextual.

De momento en Fase I, casi 300 empresas seleccionadas recibirán un total de 51 millones de dólares –unos 125.000 cada una– para desarrollar sus proyectos. Los mejores de este tramo pasarán a la Fase II con importes mayores que tendrán como objetivo pasar sus proyectos del laboratorio a un entorno comercial.

Como cada año, los seleccionados agrupan una larga lista de disciplinas. Pero como no podía ser de otra manera, la Luna –y los desarrollos tecnológicos que puedan afectar a nuestro satélite– están a la orden del día. Entre ellos sistemas de purificación de aguas enfocado a la carrera espacial o mejoras en baterías para su uso lunar.

Tecnologías compactas de esterilización para los viajes espaciales –muy ligadas con la actualidad pandémica del planeta– que proponen sistemas de recuento microbiano de los astronautas, control de polvo en los equipos espaciales o mecanismos de limitación del efecto de la radiación solar en los humanos. Este último con un claro enfoque en la carrera espacial que tiene puesto el objetivo en Marte para los próximos años. Entre las propuestas sistemas de velas espaciales y vehículos de fácil maniobra en órbita para la incentivación del sector privado.

También sistemas de inteligencia artificial para ordenadores o más desarrollos dirigidos al control de cámaras a través de drones.

El paso a la siguiente Fase no se espera hasta dentro de unos meses, puesto que NASA sigue trabajando con la convocatoria del pasado año. De momento, también están centrados en ideas made in USA a no ser que la nueva era de la carrera espacial comience a romper barreras.