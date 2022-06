NASA: Descubre cómo sonaría tu voz en Marte

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) hace que sea posible realizar una pequeña prueba de sonido y saber cómo sonaría tu voz en Marte. Existen ciertos factores que influyen en la velocidad del sonido por lo que no sería exactamente igual a como suena aquí en la Tierra.

De acuerdo con las mediciones que fueron presentados en la 53ª Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Marte no existe una sola velocidad del sonido como ocurre en la Tierra; ya que esta varía de acuerdo a la temperatura y densidad del medio.

Para poderse dar una idea, los científicos e ingenieros de Estados Unidos, Francia, España, Canadá, Dinamarca y Alemania recabaron con dos micrófonos los sonidos en la atmósfera de Marte, indica ADN 40.

Los científicos han descubierto que la velocidad de propagación del sonido en Marte es de 240 metros por segundo, es decir, inferior a la Tierra, aquí corresponde a 340 metros por segundo.

Te puede interesar: Curiosity de la NASA encuentra estructuras parecidas a unos árboles en Marte

De esta manera, a través de la experiencia interactiva llamada Sound of Mars (Sonidos de Marte) de la NASA es posible que cualquier internauta grabe un audio a través del sitio web.

Los expertos recalcan que el mayor cambio en el audio serían los sonidos de tono alto, de tal forma que algunos sonidos a los que estamos acostumbrados en la Tierra, como “silbatos, campanas o cantos de pájaros, serían casi inaudibles en Marte” y de hecho la voz sería un poco más silenciosa y apagada.

Para probarlo solamente basta con ingresar a la página de Sound of Mars, seleccionar la opción You on Mars y grabar un mensaje de 10 segundos que después podrá ser descargado para escuchar de manera ilimitada.

Lo cierto es que aún podrías sonar bastante como tú; la razón por la que variaría es que la atmósfera de Marte es distinta ya que presenta una temperatura, densidad y química diferentes que influyen en la velocidad del sonido, calidad y volumen.

Con información de ADN 40.