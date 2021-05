Muestran contenido oficial de Phantasy Star Online 2

Cuando se anunció por primera vez, Phantasy Star Online 2: New Genesis tenía un tono algo confuso, ya que NGS planeó tener gráficos actualizados, un estilo de juego completamente nuevo, una nueva historia y nuevos enemigos.

Si no has jugado ninguna versión de Phantasy Star Online antes, New Genesis definitivamente sería el lugar para comenzar.

Phantasy Star siempre ha estado más orientado a la acción, y NGS no es diferente. Puedes elegir bloquear a los enemigos para disparar habilidades, o probar la cámara de acción, que proporciona una perspectiva de disparador en tercera persona.

Los jugadores también podrán viajar por el mundo, abrir cajas y obtener una serie de consumibles curativos.

New Genesis cambia un poco esta dinámica, lo que permite a los jugadores recoger consumibles Restasigne y Reversasigne.