Motor fotovoltaico podría hacer que los drones vuelen durante días

Los investigadores de UC Berkeley acaban de batir otro récord en eficiencia fotovoltaica, un logro que podría conducir a un motor ultraligero que puede alimentar drones durante días.

Este avance tiene grandes implicaciones para las tecnologías que actualmente dependen de baterías pesadas para obtener energía. La termofotovoltaica es una fuente de energía alternativa ultraligera que podría permitir que los drones y otros vehículos aéreos no tripulados operen continuamente durante días. También podría usarse para alimentar sondas de espacio profundo durante siglos.

Su trabajo fue descrito en un artículo publicado esta semana en Proceedings of the National Academy of Sciences .

"Los sistemas de fotovoltaica son compactos y extremadamente eficientes para una amplia gama de aplicaciones, desde aquellas que requieren tan solo 100 vatios, [como] un vehículo aéreo no tripulado liviano, hasta 100 megavatios, [proporcionando] electricidad para 36,000 hogares. En comparación, un La central eléctrica de ciclo combinado de 100 megavatios es enorme ", dijo Eli Yablonovitch, profesor de ingeniería eléctrica y ciencias de la computación (EECS) y autor correspondiente del artículo.

Según Yablonovitch, este hallazgo se basa en el trabajo que él y los estudiantes publicaron en 2011, que descubrió que la clave para aumentar la eficiencia de las células solares no era absorber más fotones (luz) sino emitirlos. Al agregar un espejo altamente reflectante en la parte posterior de una celda fotovoltaica, rompieron los récords de eficiencia en ese momento y continuaron haciéndolo con investigaciones posteriores.

"Lo que hace el espejo es crear un denso fotón infrarrojo luminiscente dentro de la célula solar, un fenómeno que agrega voltaje", dijo Yablonovitch.

Recientemente, su equipo reconoció que este espejo podría cumplir una doble función. De hecho, resuelve uno de los mayores desafíos en termo-fotovoltaica: cómo explotar los fotones térmicos (calor) que tienen muy poca energía para producir electricidad. Resulta que el espejo puede reflejar esos pequeños fotones para recalentar la fuente térmica, proporcionando una segunda oportunidad para que se cree un fotón de alta energía y genere electricidad. Este fenómeno conduce a una eficiencia sin precedentes. Con información de Techxplore.