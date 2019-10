Moto G8, un nuevo gama media con triple cámara

Este martes se adelantaban los primeros detalles sobre el Moto G8 Plus, el nuevo smartphone de gama media con el cual Motorola buscará ofrecer un nuevo rival a vencer por parte de la competencia, pero si pensábamos que el G8 Plus llegaría solo no es así, sino que vendrá acompañado por un segundo modelo que ya se ha filtrado.

Según una filtración ocurrida en las últimas horas, este nuevo dispositivo sería el Moto G8 o Moto G8 Play, incluyendo un diseño bastante similar al Moto G8 Plus, pero con la presencia de solamente una triple cámara trasera con doble flash LED, pero habría que destacar la presencia de un sensor principal de 48 megapíxeles, indica Pocer PDA.

En el frontal tendremos un notch en forma de “V” con unos marcos bastante delgados en general con excepción del marco inferior que será ligeramente más grueso. Eso sí, el Moto G8 presumiría de una cámara de 117 grados de visión, es decir, gran angular para captar más área en cada fotografía.

Adicionalmente encontraríamos un puerto USB-C, sonido estéreo y el lector de huellas estaría en la parte posterior justo donde está el logo de Motorola.