Mortal Kombat 11: fans creen haber descubierto una "pelea secreta"

Los fanáticos de Mortal Kombat 11: Aftermath creen que pueden haber descubierto una "pelea secreta" que llegará pronto al juego o que ya está en el juego pero que aún no se ha descubierto. En junio, el usuario “thetiny” descubrió archivos del juego que hacen una referencia directamente directamente a una pelea secreta en el juego que no se ha descubierto. En ese momento, era bastante obvio que NetherRealm Studios tenía algo bajo la manga, pero no estaba claro a dónde iría.

La cuenta oficial de Twitter de Mortal Kombat anunció y reveló algunos aspectos que llegarán a Kombat League durante las próximas temporadas. En este lote de skins se incluyó una piel de reptil para escorpión. Esto generó un debate dentro de la comunidad de Mortal Kombat sobre si esto es un indicio de que Scorpion llegará al juego o una desconfirmación de que el luchador clásico no se agregará a la lista de MK11 como un personaje DLC. Por el momento, esto último parece más probable, pero por ahora, todo lo que podemos hacer es esperar.

Los fanáticos de la franquicia de Mortal Kombat han cuestionado la veracidad del dataminer, mencionado que la skin confirma la pelea secreta dentro del juego la cual involucra a Reptile.

Mortal Kombat 11 está disponible para PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Google Stadia.