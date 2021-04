Mortal Choque de Tesla "sin nadie al volante" traería nuevas regulaciones

HOUSTON, Texas.- El artero choque de un Tesla cerca de Houston sin nadie al volante está atrayendo el escrutinio de dos agencias federales que podrían traer una nueva regulación de los sistemas electrónicos que asumen algunas tareas de conducción.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijeron el lunes que enviarían equipos para investigar el accidente del sábado por la noche en una carretera residencial que mató a dos hombres en un Tesla Model S.

Las autoridades locales dijeron que encontraron a un hombre en el asiento del pasajero, mientras que otro estaba en la parte de atrás. Están emitiendo órdenes de registro en la investigación, que determinarán si el sistema parcialmente automatizado del piloto automático de Tesla estaba en uso. El piloto automático puede mantener un automóvil centrado en su carril, mantener una distancia de los automóviles que están frente a él e incluso puede cambiar de carril automáticamente en algunas circunstancias.

El lunes en Twitter, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, escribió que los registros de datos "recuperados hasta ahora" muestran que el piloto automático no estaba encendido y que no se compró "conducción autónoma completa" para el vehículo. No respondió a las preguntas de los periodistas en Twitter.

En el pasado, la NHTSA, que tiene autoridad para regular a los fabricantes de automóviles y buscar retiradas del mercado de vehículos defectuosos, ha adoptado un enfoque de no intervención para regular los sistemas parciales y totalmente automatizados por temor a obstaculizar el desarrollo de nuevas características prometedoras.

Pero desde marzo, la agencia ha intensificado las investigaciones sobre Teslas, enviando equipos a tres accidentes. Ha investigado 28 accidentes de Tesla en los últimos años, pero hasta ahora se ha basado en el cumplimiento voluntario de seguridad de las empresas automotrices y tecnológicas.

"Con una nueva administración en vigor, estamos revisando las regulaciones sobre vehículos autónomos", dijo la agencia el mes pasado.

Los críticos de la agencia dicen que las regulaciones, especialmente las de Tesla, están muy atrasadas ya que los sistemas automatizados siguen avanzando hacia la total autonomía. Sin embargo, en la actualidad, no existen regulaciones específicas ni sistemas de conducción autónoma disponibles para la venta a los consumidores en los EE.

Lo que está en juego es si Musk ha vendido en exceso la capacidad de sus sistemas al usar el nombre de piloto automático o al decirles a los clientes que este año estará disponible "Full Self-Driving".

"Elon ha sido totalmente irresponsable", dijo Alain Kornhauser, presidente de la facultad de ingeniería de vehículos autónomos en la Universidad de Princeton. Musk, dijo, ha vendido el sueño de que los autos pueden conducirse solos a pesar de que en la letra pequeña Tesla dice que no están listos. “No es un juego. Esto es algo serio ".

Tesla, que ha disuelto su oficina de relaciones con los medios, tampoco respondió a las solicitudes de comentarios el lunes. Sus acciones cayeron un 3,4% ante la publicidad sobre el desplome.