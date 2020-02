Mira el historial del modo incógnito de Google Chrome

El modo incógnito al navegar es una opción bastante común en la amplia gama de navegadores web, ofreciendo la posibilidad de acceder a sitios web y que en el historial no quede registro de dicha visita.

Sin embargo, aun cuando la navegación no sea registrada en el modo incógnito no significa que no se pueda acceder a dicha información. Por lo que existe una manera de que los usuarios vean las actividades, incluso en el modo incógnito de Google Chrome y otros navegadores.

Para acceder a la información privada de navegación se debe utilizar el comando Ejecutar mediante el comando de Windows y escribir “Ejecutar”.

Una barra de navegación aparecerá y deberás escribir “cmd”, dar clic en la opción de aceptar.

Cuando aparezca la ventana del ejecutable debes escribir “ipconfig/displaydns” y luego apretar el botón enter. Automáticamente se visualizaran las direcciones de los sitios que has visitado en las ultimas horas.

Para mantener ocultas las páginas que visitas en el modo incógnito de Google Chrome, debes seguir los mismos pasos, sin embargo deberás escribir “ipconfig/flushdns” y dar entender.

Esto dará como resultado que todas las paginas que hayas visitado se borren, incluyendo el modo incógnito.

Considera que esta información esta disponible para las personas que administran la red.