‘Minecraft’ ya se encuentra disponible en las Chromebook

En un intento por expandir su dominio en todas las plataformas posibles, Microsoft dio a conocer que Minecraft estará disponible en las Chromebook a partir de hoy. El juego desarrollado por Mojang se lanzará como acceso anticipado en el sistema operativo ChromeOS. De esta manera, los usuarios podrán explorar el mundo, jugar con sus amigos e ingresar a todas las características que se encuentran en otras plataformas.

De acuerdo con los desarrolladores, Minecraft: Bedrock Edition incluirá jugabilidad cruzada, acceso al Minecraft Marketplace y la posibilidad de jugar Realms. Es importante decir que esta nueva versión será distinta a Minecraft: Education, la edición para escuelas que permite aprender jugando y que debutó hace tres años en ChromeOS.

Minecraft: Bedrock Edition solo estará disponible para un número limitado de equipos durante su fase previa. Mojang dijo que optaron por reducir el acceso debido a que requiere probar el rendimiento del juego en los portátiles antes de abrirlo al resto del público. Antes de comprarlo, necesitarás comprobar que tu Chromebook cumple con los siguientes requerimientos mínimos.

Si ya compraste Minecraft para Android, tendrás que pagar otra vez

El acceso anticipado de Minecraft: Bedrock Edition es independiente a Minecraft para Android. Si ya compraste la versión para móviles y quieres jugar en tu Chromebook tendrás que pagar 13 dólares por una actualización. En caso de que no tengas ninguna, el pecio de las dos versiones es de 20 dólares en paquete, indica Hipertextual.

Debido a que se trata de un Early Access es probable que encontremos algunos bugs. Mojang dijo que continuarán trabajando en el desarrollo desde hoy y hasta el lanzamiento de la versión definitiva para asegurarse de que Minecraft se ejecuta bien en tu Chromebook. En caso de encontrar un error, los jugadores pueden reportarlo a través de Discord o de la web de soporte.

Microsoft no confirmó la fecha de lanzamiento para la versión final de Minecraft para Chromebook. Si ingresas desde tu equipo y no te deja comprarlo, entonces no cumples con los requerimientos mínimos de hardware y tendrás que esperar un poco más. Si te mueres por jugarlo, hay algunos métodos alternos para hacerlo.

Cómo jugar Minecraft gratis en tu Chromebook

Antes del anuncio de hoy, jugar Minecraft en Chromebook solo era posible por medio de la versión Education, o mediante comandos de Linux para instalar la versión de Java. La primera requiere una licencia educativa de Office 365, mientras que para la segunda puedes usar un launcher.

Si tu Chromebook no te permite acceder de forma anticipada y no quieres esperar más, puedes probar con la edición de Java. Para ello deberás acceder a la sección de Desarrolladores dentro del menú de Configuración e instalar el entorno de Linux (la primera opción). Este paso es sencillo y puedes seleccionar las opciones recomendadas de almacenamiento.

Luego de instalar Linux en tu Chromebook, deberás introducir los siguientes comandos en la ventana emergente. Recuerda hacerlo en orden y presionando Enter después de cada uno.

echo "deb https://deb.debian.org/debian stretch main"

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/stretch_chrome_os_made_simple.list - sudo apt update

sudo apt-get install openjdk-8-jre

Para ejecutar Minecraft tendrás que hacerlo por medio de Salwyrr, un launcher que descargas desde la web https://www.salwyrr.com/download/ (elige la versión Universal). Tras bajarlo, copia el instalador a la carpeta de Linux y cambia el nombre del archivo a Salwyrr.jar. Por último, solo ejecuta el siguiente comando en la ventana de Linux y espera unos minutos a que se cargue.

Salwyrr es uno de los mejores clientes de Minecraft gracias a su optimización. Por otro lado, si no quieres probar con comandos de Linux y prefieres acceder al juego del modo normal, solo espera algunas semanas (o meses) a que esté disponible para tu Chromebook.