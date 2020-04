Minecraft estrenará una adaptación a manga

El manga de Minecraft llevará el nombre de “Minecraft: Sekai no Hate e no Tabi” y será un isekai escrito e ilustrado por Kazuyoshi Seto. La historia cuenta con un desarrollo de personajes originales, escenas de acción y elementos del videojuego.

Por su parte, Minecraft es un videojuego desarrollado por Mojang que fue lanzado por primera vez para computadoras en 2009, antes de su lanzamiento oficial en noviembre de 2011.

El juego ha sido catalogado con la mayor cantidad de ventas en todos los tiempos, acumulando más de 180 millones de copias vendidas y 112 millones de usuarios activos al mes.

Sinopsis de Minecraft: Sekai no Hate e no Tabi

La historia se centra en Nico White, un chico de diez años. Nico se especializa en excavar y siempre está causando problemas a las personas que cuidan de él ya que pasa el tiempo destruyendo muros y pisos para escapar de casa. Sin embargo, durante una aventura, se mete en un gran problema después de que él y sus amigos tienen un accidente.



