Microsoft te cambiará tu Xbox One por la Xbox Project Scarlett, aquí las condiciones

Seguramente el nombre de Xbox All Access te suene, y si no es así entonces te explicamos qué era este programa, el cual permitía a los usuarios adquirir una Xbox con juegos y Game Pass con un plazo de financiación.

Sin embargo, Microsoft retiró el programa de los Estados Unidos y Reino Unido, pero ahora ha mencionado que el programa regresará y habrá nuevos mercados, pero la gran sorpresa es que los usuarios de Xbox All Access podrán cambiar su Xbox One por la nueva consola conocida hasta ahora como Project Scarlett.

La empresa ha anunciado en su blog oficial que Xbox All Access estará disponible por primera vez en Australia, aunque volverá a estar a la venta en Estados Unidos y Reino Unido, sin embargo no hay noticias de su llegada a México u otros mercados de europa, indica Unocero.

¿Qué incluirá Xbox All Access?

Según Microsoft, los usuarios que paguen por All Access tendrán lo siguiente:

Consola Xbox One.

Aunque en Estados Unidos y Reino Unido pueden elegir entre Xbox One X , Xbox One S o Xbox One S All-Digital Edition.

Jugadores en Australia pueden seleccionar la Xbox One X edición especial de Forza Horizon 4 o la Xbox One S Forza Horizon 4.

Un control inalámbrico Xbox.

Membresía de 24 meses para Xbox Game Pass Ultimate.

Actualización de consola para Project Scarlett.

Como puedes ver lo más atractivo del programa es que Microsoft te cambiará tu Xbox One por su próxima Xbox, la cual estará disponible a finales de 2020. Sin embargo, para poder obtener Project Scarlett tendrás que cumplir con los siguientes requisitos:

Esperar a que la nueva consola esté disponible.

Haber realizado 18 pagos (como mínimo) de todo el plan de financiación.

Tener buen historial (no haberse retrasado con pagos).

Entregar tu Xbox One.

El plan de Xbox All Access dura 24 meses, y los precios varían dependiendo si eliges entre una Xbox One S o una Xbox One X, pero su precio comienza en los 19.99 dólares al mes.

Lo bueno es que los usuarios tampoco tendrán que dar un pago inicial por la consola, y al parecer tampoco tendrán que dar otro pago por la actualización a Project Scarlett, pero tendrás que renovar tu contrato de All Access por otros 24 meses.