Microsoft quitará la aplicación de Cortana, su asistente virtual

Cortana, el asistente virtual de Microsoft, no aguantó en la batalla contra el Alexa de Amazon o el Google Assistant de, bueno, Google. Microsoft ha revelado este fin de semana que retirará la aplicación de Cortana de las tiendas de iOS y Android en enero de 2020.

El anuncio vino a través de un artículo de soporte publicado por Microsoft en el cual reveló que retiraría a Cortana de los mercados de Reino Unido, Canadá y Australia. Microsoft luego le informó a varios medios de comunicación que retiraría a Cortana en mercados adicionales, como Alemania, México, China, España y India, el 31 de enero de 2020.

No obstante, la empresa ha esquivado preguntas sobre el futuro de la aplicación de Cortana en Estados Unidos. Como respuesta, Microsoft ha dicho que la aplicación actualmente sigue recibiendo soporte en el país, indica Gizmodo.

Pero esto no significa que es el final de Cortana. El asistente seguirá existiendo, de alguna forma, en las aplicaciones de productividad de Microsoft 365.

“Cortana es una parte integral de nuestra visión más amplia, cuyo objetivo es integrar las capacidades de la computación conversacional y la productividad a todas nuestras plataformas y dispositivos”, comentó Microsoft en una declaración a The Verge. “Para asegurarnos de que Cortana sea lo más útil posible, lo estamos integrando de forma más profunda en las aplicaciones de productividad de Microsoft 365, y parte de esta evolución incluye ponerle fin al soporte para la aplicación móvil de Cortana en Android e iOS”.

Si utilizas la aplicación de Cortana, esto significa que los contenidos que creaste con el asistente, como recordatorios o listas, ya no funcionarán en la aplicación o en Microsoft Launcher. La empresa afirma que los usuarios seguirán teniendo acceso a esta información mediante Windows.

No obstante, los usuarios seguirán teniendo acceso a los recordatorios, listas y tareas creadas con Cortana en la aplicación gratuita To Do de Microsoft, ya que se sincronizan automáticamente.

Microsoft lanzó Cortana en 2015 como una forma de conectar a los PCs con Windows 10 con los móviles de sus usuarios. La empresa trabajó mucho a lo largo de los años para mejorar Cortana, pero el asistente nunca llegó a competir seriamente con Alexa o Google Assistant. De hecho, a principios de este año, el CEO de Microsoft Satya Nadella afirmó que la empresa no consideraba que Cortana era competidor de Alexa y Google Assistant.

Al parecer, el futuro de Cortana es algo que Microsoft ha tenido pensado durante un tiempo. El año pasado, el jefe de Cortana, Javier Soltero, dejó la compañía. Además, Microsoft permitió que Alexa se integrara con sus productos en 2018 y empezó a ofrecer productos de Amazon, como el Echo y Echo Dot, en sus tiendas físicas y online.